Apple Payta käytetään eniten ruoankuljetuspalveluihin, Google Walletia käytetään päivittäistavarakaupoissa

"Tilastoissamme heijastuu jossain määrin se, kuinka tietyillä ikäryhmillä on edelleen tietynlaisia puhelimia. Samalla myös tietynlaiset palvelut korostuvat. Mobiilimaksaminen sinänsä käy luontevasti keneltä tahansa, kun sen on ottanut käyttöönsä", toteaa POP Pankin mobiilimaksamisesta vastaava liiketoimintapäällikkö Harriet Gabrielsson.

on jakanut tuoreimpia tilastoja mobiilimaksusovellusten käytöstä pankin korttien osalta.Pankin mukaan mobiilimaksusovellusaktivoinnit kasvoivat POP Pankin tilastojen mukaan helmikuussa 2024 reilut 40 prosenttia edellisen vuoden helmikuuhun verrattuna. Mobiiliostosten arvo kasvoi 66 prosenttia ja volyymilla tarkasteltuna 59 prosenttia.Apple Payn käyttö jakautuu tasaisesti miesten (52 %) ja naisten (48 %) kesken. Tässä ei juurikaan ole ollut muutoksia POP Pankin mittaushistoriassa. Myös Google Walletin käytössä sukupuolten mukaan tarkasteltuna ei ole juuri muutoksia, miehet käyttävät Googlen lähimaksutapaa naisia aktiivisemmin osuuksien ollessa 70 ja 30 prosenttia.Tässä kohden ei tosin ole annettu selvää tietoa siitä, kuinka moni POP Pankin asiakkaista omaa iPhonen ja kuinka moni Androidin.





POP Pankki kertoo, että Apple Pay on selvästi nuorten ja nuorten aikuisten suosiossa; tilastollisesti käyttäjät ovat 15–30-vuotiaita, Google Walletin ikäkirjo on laajempi ulottuen 15 vuodesta aina kahdeksaankymmeneen ikävuoteen.



Mobiilimaksaminen kohdentuu molempien sovellusten osalta pääsääntöisesti päivittäistavaraostoksiin ja ruoankuljetuspalveluihin. POP Pankin mukaan Apple Payn aktiivikäyttäjä on noin 20-vuotias ruoankuljetuspalveluja hyödyntävä suurkaupunkilainen. Googlen lähimaksun osalta profiili ei ole yhtä selväpiirteinen, käyttö painottuu länsisuomalaiseen, päivittäistavarakaupoissa asioivaan 30-vuotiaaseen mieheen.



Oulu (Tampere) Lapua (Seinäjoki) Tampere (Oulu) Seinäjoki (Lapua) Vaasa (Helsinki)

Paikkakunnittain Applen lähimaksua käytetään ahkerimmin Helsingissä, Seinäjoella, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Applen osalta ei ole tapahtunut muutosta kevääseen 2023 verratessa.Google Walletin käyttäjien TOP 5 -kaupunkien listaus on sen sijaan elänyt POP Pankin tähänastisissa tilastokatsauksissa. Oheisessa listauksessa on kevään 2024 tilanne ja suluissa kevään 2023 tilanne: