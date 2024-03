Suomi.fi-mobiilisovellus uudistuu - Vaatii jatkossa vähintään Android 11- tai iOS 16 -käyttöjärjestelmän

"Muutos tehdään, koska esimerkiksi Androidin käyttöjärjestelmävalmistaja ei enää julkaise uusia tietoturvapäivityksiä Androidin vanhempiin käyttöjärjestelmäversioihin. Muutos varmistaa osaltaan, että sovellusten käyttö mobiililaitteella on mahdollisimman turvallista", DVV kertoo.

tiedottaa, että Suomen julkisen hallinnon palvelut ja asiointikanavat yhdistävä Suomi.fi-palvelun Suomi.fi-mobiilisovellus uudistuu kevään aikana.Uudessa Suomi.fi-mobiilisovelluksessa on parannettu muun muassa sovelluksen käytettävyyttä, saavutettavuutta ja navigaatiorakennetta.Uusi versio vaatii enemmän käyttöjärjestelmän osalta. Digi- ja väestötietoviraston mukaan tietoturvasyistä johtuen uudistunut sovellus vaatii vähintään Android 11 -käyttöjärjestelmän tai Apple puhelinten osalta iOS 16 -version.Vanha versio tukee Androidia versiosta 5 lähtien ja iOS-järjestelmää versiosta 12 alkaen.





Kun uusi versio tulee saataville, vanhojen versioiden käyttäminen ei ole enää mahdollista.



Mikäli uusi sovellusversio ei enää toimi omassa mobiililaitteessa, Suomi.fi-viestejä voi edelleen käyttää Suomi.fi-verkkopalvelun kautta.



Turvallisuuden osalta uusi sovellus vaatii kuusinumeroisen tunnuluvun käytön, kun aiemmin tähän on käytetty nelinumeroista lukua.Lisäksi sovelluksessa on uudistettu sähköpostiosoitteen vahvistamisen tapa. Suomi.fi-viestit ilmoittaa sinulle sähköpostitse, kun olet saanut uuden viestin Suomi.fi-viesteihin. Jos vaihdat Suomi.fi-viesteissä sähköpostiosoitteesi toiseksi, sinun tulee jatkossa vahvistaa muutos vahvistuskoodilla, jonka saat sähköpostiisi. Aiemmin vahvistus tehtiin sähköpostiin saapuvan linkin kautta.Jatkossa sovelluksessa ei voi enää tallentaa keskeneräisiä viestejä luonnokseksi.Ulkonäön ja käytettävyyden osalta uusi versio mahdollistaa tumman teeman käytön ja navigaatiopalkki on lisätty sovelluksen alareunaan.