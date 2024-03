Call of Duty Warzone Mobile -peli saapui mobiililaitteille

julkisti 21. maaliskuuta uuden mobiilipelin Androidille ja iOS:lle, jonka nimi on. Activisionilta löytyy myös Call of Duty: Mobile.Uudessa pelissä pelataan suosittua Battle Royale -pelimuotoa, jossa pelaajan täytyy voittaa muut pelaajat Verdansk- ja Rebirth Island-saarilla. Matsissa voi olla yhteensä jopa 120 pelaajaa kerralla. Luvassa on ilmeisesti muitakin karttoja myöhemmin Battle Royale -pelaamiseen.Call of Duty: Mobile puolestaan tarjoaa perinteistä yksin- ja moninpeliä.Call of Duty: Warzone Mobile on ilmaiseksi pelattavissa, mutta maksua vastaan saa hankittua esimerkiksi lisävarusteita.Peliä voi pelata näytöllä näkyvien ohjaimien avulla, mutta tuettuna ovat myös erilaiset puhelinten peliohjaimet ja Bluetoothia käyttävät ohjaimet.Yksi pelin erikoisuuksista on se, että Call of Duty: Warzone Mobile tukee jaettua etenemistä Call of Duty: Warzone- ja Modern Warfare III -konsoli- ja PC-versioiden kanssa.Kirjautumisessa käytetään samaa Activision-tunnusta, ja sen alle hankitut sisällöt Modern Warfare III- ja Call of Duty: Warzone-peleistä siirtyvät Call of Duty: Warzone Mobile -mobiiliversioon.

