Vain 17 vuoden odotus ohi: iPhonen kotinäytön ikoneita voi pian asettaa vapaasti mihin haluaa

Yksi erikoisimmista rajoituksistakäytössä on se, että kotinäytön ikoneita ei todellakaan voi sijoitella vapaasti miten sattuu.Esimerkiksi yhden tyhjän rivin jättäminen sovellusikoneiden väliin on mahdotonta, samoin yhden yksittäisen tyhjän "kolon" jättäminen rivin keskelle on sekin ehdottomasti kiellettyä omenapuutarhassa.Mutta huhujen mukaan Applekin siirtyy kaaokseen ja epäjärjestykseen tulossa olevan-päivityksen myötä.Eli esimerkiksi alla olevan kaltainen kotinäyttö olisi iPhonellakin mahdollinen jatkossa:

Androidillahan vapaa ikonien sijoittelu on ollut mahdollista aivan alusta lähtien. Mutta täysin vapaata ikonien sinnetänne viskomista ei tuleva iOS-päivitys mahdollista, vaan ikoneilla on silti tietty ruudukko, johon ne asettuvat. Eli jatkossakin ikonit ovat aina riveissä ja sarakkeissa keskenään, vaikkakin tyhjiä paikkoja voi jatkossa jättää.Aiheesta uutisoi mm. MacRumors