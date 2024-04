Britit harkitsevat älypuhelinten kieltoa alle 16-vuotiailta

Matkapuhelinten ja sovellusten haitallisesta vaikutuksesta nuorisoon on puhuttu niin kauan kuin niitä on ollut olemassa. Mutta nyt Britanniassa ollaan ottamassa varsin radikaalia askelta nuorison kaitsemiseksi, sillä maa harkitsee älypuhelinten myynnin kieltämistä alle 16-vuotiaille. mukaan idealla on laajaa kannatusta ja mm. konservatiivisen hallituspuolueen kannattajista yli 70% kannattaa myyntikieltoa.Ilmeisesti tarkoitus ei ole kuitenkaan kieltää varsinaista älypuhelinten käyttöä nuorisolta, sillä se saattaisi olla ongelmallinen lainsäädännön kannalta. Mutta myyntikieltoa pohditaan hallituksessa ilmeisen vakavasti.Nuoriso saisi jatkossakin ostaa puhelimia, mutta ainoastaan "älyttömiä". On tietysti hyvin mielenkiintoista nähdä, miten raja vedetään, kun halvoissa peruspuhelimissakin on nykyisin jonkinlainen selain ja useimmiten myös WhatsApp tai joku muu viestisovellus.

Aivan kaikki päättäjätkään eivät ole samaa mieltä kiellon järkevyydestä ja jotkut hallituksen jäsenet ovat kyseenalaistaneet sitä, pitääkö valtion todellakin leikkiä vanhempaa, lasten oikeiden vanhempien sijaan.