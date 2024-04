Blackmagic Designin kamerasovellus tulossa Androidille

Kameroista ja DaVinci Resolve -videoeditointiohjelmistosta tunnettuon tuomassa Blackmagic Camera -kamerasovelluksensa Androidille. Sovellusta esiteltiin NAB 2024 -tapahtumassa. Blackmagic Camera -sovellus julkaistiin vuonna 2023 iPhonelle ja nyt vastaava sovellus tuodaan myös Android-laitteille. Tarkka julkaisuajankohta ei ole tiedossa, mutta ilmeisesti julkaisu tapahtuu tämän vuoden aikana.Sovellus mahdollistaa kaikenlaisten asetusten säätämisen videokuvauksen osalta. Esimerkiksi kuvataajuutta, valotusaikaa, ISO-arvoa ja äänitasoja voi säätää kosketuspohjaisella käyttöliittymällä. Tarkennus toimii koskettamalla näyttöä ja käyttöliittymä näyttää esimerkiksi histogrammin.Sovellus mahdollistaa kuvatun videon lähettämisen Blackmagicin pilvipalveluun, jonka kautta materiaali on helposti käytettävissä, kun videota alkaa editoimaan DaVinci Resolvella.iOS-sovellus on ilmainen ja myös tuleva Androidin versio on ilmainen.

Androidin osalta sovellus ilmeisesti toimii vain valikoiduilla puhelinmalleilla, kuten Googlen ja Samsungin uusimmilla lippulaivapuhelimilla.