Motorolan 999 euron Edge 50 Ultrassa on tehoa ja runsaasti megapikseleitä

julkaisi kolme uutta Edge-sarjan älypuhelinta: Edge 50 Ultra Edge 50 Pro ja Edge 50 Fusion.Näistä ensimmäinen on paras ja kallein, Pro sijoittuu keskelle ja Fusion on jonkin verran edullisempi.Edge 50 Ultra maksaa 999 euroa ja se tulee saataville toukokuun lopulla. Edge 50 Pron hinta on 699 euroa ja se tulee saataville heti. Edge 50 Fusion kustantaa 449 euroa ja se on saatavilla toukokuun alusta alkaen.Edge 50 Ultrassa on tehokas Snapdragon 8s Gen 3 -piiri, jonka parina on 16 gigatavua RAMia ja tallennustilaa löytyy mukavasti teratavun verran.Laitteessa on panostettu etenkin kameroihin. Tarjolla on optisella kuvanvakaimella varustettu 50 megapikselin pääkamera (1/1.3", f/1.6, 1.2μm), 50 megapikselin ultralaajakulma (122°, f/2.0, 0.64μm) makrokuvauksella ja optisella kuvanvakaimella varustettu 64 megapikselin 3x zoomiin telekamera (f/2.4, 1.4μm).

Edge 50 Pro ja Edge 50 Fusion

Edge 50 Pro

Edessä on myös 50 megapikselin etukamera (f/1.9, 0.64μm).Tarjolla on runsaasti kuvaustiloja sekä tekoälyä, joka auttaa parantamaan kuvia. Videokuvaus onnistuu jokaisella neljällä kameralla enintään 4K 60 fps -tarkkuudella.Etupuolella on 6,7-tuumainen OLED-näyttö 2712 x 1220 tarkkuudella ja 144 hertsin virkistystaajuudella. Kirkkaus yltää 2500 nitiin.Laite painaa juuri alle 200 gramman. Runko on alumiinia ja takaa puhelin on vegaanista nahkaa tai erikoisemapana vaihtoehtona puuta. Edessä näytön päällä on Gorilla Glass Victus -lasia. Laite on saanut IP68-luokituksen.Sisällä on 4500 mAh akku, joka tukee 125 watin latausta. Laturi toimitetaan pakkauksen mukana. Myös 50 watin langaton lataus on tuettuna ja käänteisesti muita laitteita voi ladata langattomasti 10 watin teholla.Muita ominaisuuksia ovat muun muassa UWB, Bluetooth 5.4, Wifi 7 ja stereokaiuttimet.Edge 50 Prossa on Snapdragon 7 Gen 3 -piiri, kun taas Fusionissa on Snapdragon 7s Gen 2 -piiri eli ihan huippuluokkaan laitteet eivät yllä suorituskyvyn osalta.Kummassakin on 6,7-tuumainen OLED-näyttö.Kummassakin on myös 50 megapikselin pääkamera optisella kuvanvakaimella ja 13 megapikselin ultralaajakulma. Fusionissa kolmatta kameraa ei ole, mutta Pro sisältää 10 megapikselin telekameran.Rakenteeltaan myös nämä laitteet ovat saaneet IP68-luokituksen veden- ja pölynkestävyydelle. Pro painaa 186 grammaa ja Fusion 174,9 grammaa.Pron 4500 mAh akku tukee nopeaa 125 watin langallista latausta ja 50 watin langatonta latausta, kun taas Fusionissa 5000 mAh akku tukee 68 watin latausta. Laturi toimitetaan pakkauksen mukana.Prossa ja Fusionissa on 12 gigatavua RAMia. Tallennustilan osalta Pro tarjoaa 512 gigatavua, kun taas Fusionissa sitä on 256 gigatavua.Jokainen laite hyödyntää Android 14 -käyttöjärjestelmää. Kaikille luvataan kolme suurta päivitystä ja neljän vuoden ajan tietoturvapäivityksiä.