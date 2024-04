Kaksi tärkeää uudistusta saapui WhatsAppiin, joita etenkin paljon viestittelevät ovat kaivanneet

"Kaikki" toimii kuten WhatsApp tähänkin saakka, eli päänäkymässä näkyvät kaikki viestiketjut

"Lukemattomat" näyttää ainoastaan ne keskustelut ja ryhmäkeskustelut, joissa on viestejä, joita käyttäjä ei ole vielä lukenut

"Ryhmät" puolestaan näyttää ainoastaan ryhmäkeskustelut näkymässä, poistaen kahdenväliset keskustelut

on ylivoimaisesti maailman suosituin pikaviestin. Ja etenkin Euroopassa, myös Suomessa, se on käytännössäviestisovellus.Aktiivisesti WhatsAppissa useiden eri ihmisten ja viestiryhmien kanssa viestitteleville ihmisille on nyt tarjolla uudenlaista helpotusta. Ensinnäkin WhatsAppin uusimpaan versioon ovat saapuneet suodattimet, jotka asettuvat WhatsAppin päänäkymän yläreunaan.Suodattimia on tarjolla kolme:jaNimet itsessään ovat jo varsin itsestäänselviä, mutta tiivistettäköön kuitenkin toiminta tässä:Toiminto on julkaistu 16.4.2024 , mutta ainakaan hetki sitten kokeilemamme Google Playn tarjoama uusin WhatsAppin versio ei toimintoa tuonut näkyviin Androidin WhatsAppissa.

Avaa WhatsApp Napauta sitä keskustelua, josta haluat hakea viestejä Napauta keskustelunäkymässä oikeassa yläkulmassa näkyvää kolmea pistettä Valitse "Etsi" Esiin aukeavassa hakupalkissa näkyy oikeassa reunassa pieni kalenterisymboli. Klikkaa sitä Nyt valitse esiin aukeavasta kalenterista päivämäärä



WhatsApp hyppää viestihistoriassa kyseisen päivän ensimmäiseen viestiin

Toinen pieni, mutta kätevä uudistus koskee WhatsAppin hakua: nytToimintotoimi WhatsAppin yleishaussa, joka siis hakee kaikista viestiketjuista asioita. Sen sijaan se toimii viestiketjuissa ja ryhmissä.Näin voit hypätä viestiketjussa tiettyyn päivään:Päivämäärään hyppäys on jo saatavilla iPhonen ja Androidin WhatsApp-versioissa, myös Suomessa.