Omistatko älykellon? Käytätkö terveyssovelluksia? Pian ne eivät välttämättä keskustele keskenään, kun Google tappaa jälleen yhden tuotteensa

on surullisenkuuluisa kahdesta asiasta.Ensinnäkin yhtiö on aivan kädetön päättämään yhdestä strategiasta tietyllä liiketoiminta-alueella ja pysymään johdonmukaisena. Malliesimerkki tästä vuosikymmeniä jatkuvasta sekoilusta ovat Googlen viestisovellukset, joita on pahimmillaan ollut erilaista viisi yhtäaikaa, vieläpä siten, että ne eivät keskustele toistensa kanssa keskenään.Toinen, lähes ikuinen synti on se, että yhtiö lopettaa tuotteitaan aivan käsittämättömällä tarmolla. Se on johtanut monin paikoin siihen, että kuluttajat ja yritykset eivät luota Googlen palveluihin , koska niiltä voidaan vetäistä töpseli oikeastaan koska tahansa. Googlen "tappamia" palveluita listaavassa Killed by Google -sivustossa on listattuna jo 295 Googlen lakkautettua palvelua.Tällä kertaa uhriksi joutuvat älylaitteiden käyttäjät.Googlella on ollut tarjollajo vuosien ajan, jonka kautta erilaiset terveyteen liittyvät laitteet ja sovellukset ovat voineet jakaa keskitetysti tietoa toisilleen. Alkuperäinen rajapinta pohjautui-sovelluksen ympärille ja kulkeekin nimellä Google Fit API.

Viime vuonna Google julkisti toisen vastaavan API-rajapinnan,in, joka leivottiin sisään Android 14:een. Rajapintasiis ole sama asia kuin vuonna 2022 julkistettu beta-versiona jakelussa oleva samanniminen Android-sovellus. Vaan kyseessä on puhdas Androidin sisältä löytyvä rajapinta, joka kerää terveystietoa ja toimii eri sovellusten ja laitteiden keräämän terveystiedon keskitettynä tietopankkina. Sitä ei voi asentaa puhelimeen ja se löytyy ainoastaan Android 14:sta ja sitä uudemmista Android-versioista.Sitten on vielä Googlen itselleen ostama Fitbit. Älyrannekkeita ja -kelloja valmistava Fitbit on korvannut Googlen omissa Pixel-puhelimissa Google Fit -sovelluksen - ja Fitbitillä on tarjolla täysin oma API-rajapintansa silläkin, jota sovelluskehittäjät voivat käyttää.Ihastuttavan sekavaa. Ja täydellisen... googlemaista.Nyt yhtiö on päättänyt lakkauttaa näistä kaikkein suosituimman, eli Google Fit API -rajapinnan. Se on rajapinta, jonka kautta suurin osa älykelloista välittää tietoa Googlen ekosysteemiin. Ja sen kautta useimmat erilaiset kalorilaskurit, treenisovellukset ja sen sellaiset saavat tietoa älykelloilta keräämistään tiedoista.Google painottaa , että Health Connect korvaa Google Fitin mainiosti ja tarjoaa paremmat ohjelmointirajapinnat kehittäjille.Varmasti näin.Mutta mikäli omistat vähänkään vanhemman älyvaa'an tai älykellon, jonka sovellus ei enää kehity, on todennäköistä että laitteesi ei enää välitä tietoja puhelimeesi, eikä muille sovelluksille. Sama koskee erilaisia terveystietoja Google Fit API -rajapinnasta käyttäviä sovelluksia: jos niitä ei päivitetä, ne lakkaavat toimimasta.Ja vaikka kellosi valmistaja päivittäisikin sovelluksen tukemaan Health Connect API -rajapintaa ja kaikki ruokasovelluksesi päivittyisivät nekin tukemaan sitä, ongelmaksi muodostuu puhelimesi. Jos puhelimessasi ei ole Android 14 -käyttöjärjestelmää, Health ConnectiaGooglen antaman aikataulun mukaan Google Fit API -rajapinnan tuki loppuu kesällä 2025.