Patenttidraamaa: Motorolan kännyköiden ja Lenovon läppäreiden myynti kiellettiin Saksassa

Saksa on Euroopan Unionin suurin talous ja samalla myös kriittisen tärkeä markkina-alue useimmille teknologiavalmistajille. Siksi maasta on kehkeytynyt myös viime vuosina varsin repivien patenttikiistojen näyttämö.Saksassa käydyn patenttitaistelun seurauksena mm. OnePlussan puhelimet olivat maassa myyntikiellossa, kunnes OnePlussan emoyhtiö Oppo ja kotimainen Nokia sopivat patenttiriitansa alkuvuodesta 2024.Mutta nyt on tipahtanut vieläkin isompi pommi, kun amerikkalainenon onnistuneesti hakenut myyntikieltoa kiinalaistavastaan.Saksalainen tuomioistuin määräsi viime viikolla täyteen myyntikieltoon kaikkikännykät ja Lenovon kannettavat tietokoneet, joista löytyy 2G, 3G, 4G tai 5G -mobiiliyhteyksien tuki - eli käytännössä kaikki kännykät ja iso osa läppäreistä. Motorola on kiinalaisen Lenovon tytäryhtiö, jonka Lenovo osti itselleen Googlelta vuonna 2014

Riidan keskiössä ovat Lenovon tuotteissaan käyttämät WWAN-moduulit, joissa käytetään syytteen mukaan interDigitalin patentteja - ilman lisenssisopimusta.Päätöksen myötä Saksaan ei saa viedä lainkaan uusia Motorolan ja Lenovon tuotteita jälleenmyyjien varastoon. Jälleenmyyjät saavat myydä vielä varastossaan olevat tuotteet pois, mutta uusia ei voi tilata.Aiheesta uutisoi mm. Wiwo.de