Verkkokauppa.com toi hiljattain julkaistun Google Pixel 8a -puhelimen saataville

Google ei edelleenkään myy virallisesti puhelimiaan Suomessa, mutta jälleenmyyjät niitä tuovat kuitenkin saataville.Google hiljattain esitteli-puhelinmallin, joka on nyt tullut saataville Verkkokauppa.comin valikoimiin Euroopassa laitteen hinnat alkavat 549 eurosta, mutta Suomessa joutuu hieman maksamaan enemmän, sillä hinta on 599 euroa.Laitteessa on Tensor G3 -piiri, 8 gigatavua RAM-muistia ja 128 gigatavua tallennustilaa. Näyttö on kooltaan 6,1-tuumainen ja sen tarkkuus on tasoltaan Full HD+. Virkistystaajuus on edeltäjään verratessa kasvanut 90 hertsistä 120 hertsiin. Näyttö on myös aiempaa kirkkaampi. Huippukirkkaus yltää jopa 2000 nitiin.Laitteen reunat ovat pyöristetyt ja runko on alumiinia. Takana on leveä kamera-alue, jossa on 64 megapikselin pääkamera ja 13 megapikselin ultralaajakulma. Edessä on myös 13 megapikselin kamera.

Laite on saanut IP67-luokituksen veden- ja pölynkestävyydelle.Pixel 8a käyttää Android 14 -versiota ja Google lupaa tuoda sille päivityksiä Pixel 8- ja Pixel 8 Pro-puhelinten tapaisesti peräti seitsemän vuoden ajan. Aikanaan laitteen pitäisi saada Android 21 -versio.