Lähteet: Apple ryhtyy käyttämään OpenAI:n tekoälyä

Varsin luotettavana pidettävien lähteiden mukaan on päättänyt ottaa käyttööntekoälyn tuotteissaan.Sopimuksen pohjalta OpenAI:n tekoälyratkaisujen, kuten:n ja mm. puheentunnistusteknologia, odotetaan saapuvan ainakin Applen iPhone-puhelimiin.Lisensointisopimusta pidetään Yhdysvalloissa voittona OpenAI:n toimitusjohtajalle, jota on kritisoitu siitä, että yhtiö on liian kytköksissäkanssa solmimaansa lisenssisopimukseen.Sopimuksen myötä OpenAI:n tulovirrat eivät olisi jatkossa enää yhden kortin varassa. Sopimus voisi olla mahdollisesti miljardien arvoinen OpenAI:lle tulevaisuudessa.Samaisten lähteiden mukaan sopimus on kuitenkin herättänyt myös vahvaa vastustusta Applen sisällä ja osa iPhonen kehitystiimistä vastustaa suuriin kielimalleihin pohjautuvia tekoälyjä Applen tuotteissa. Ilmeisesti vastustajat ovat hävinneet sisäisen kiistelyn Applella, sillä Applen huhutaan keskustelevan myös Googlen kanssa myös Googlen tekoälytoimintojen tuomisesta osaksi Applen laitteita.