Kommentti: Applelta kiero veto, käytännössä pakottaa sovelluskehittäjät lisäämään Applen tekoälyä kaikkeen

julkisti tänään uuden iOS 18 -käyttöjärjestelmän ja kuten huhuissa jo uumoiltiinkin, on uusi käyttöjärjestelmä paketoitu tekoälyllä.Taustalla on Applen jasopimus, joka tuo ChatGPT:stä tutut tekoälyteknologiat osaksi iPhone-mallistoa.Mutta Apple on valinnut polkunsa nerokkaasti, joskin hieman härskisti. Siinä missä kilpailija Google on tyytynyt tuomaan tekoälyä Android-avustajaan ja omiin sovelluksiinsa, on Apple valinnut eräänlaisen puskutraktori-metodin iPhonen osalta.Tekoälytoiminnot nimittäin paketoidaan aivan kiinteäksi osaksi käyttöjärjestelmää itseään. Eli kaikki, mitä puhelimella tapahtuu, voi toimia yhteistyössä käyttöjärjestelmästä kiinteästi löytyvän Siri 2.0 -tekoälyn kanssa.Ratkaisu on siinä mielessä nerokas, että nyt iPhonessa on valmis tekoäly, jota mikä tahansa sovellus voi käyttää sellaisenaan. Ja samalla tekoäly ei ole enää sovelluskohtainen, vaan se muistaa tekemänsä asiat sovelluksesta toiseen hypittäessä.

Se, miksi Applen tapa on samalla myös härski, juontaa juurensa sovelluskehittäjiin. Kun käyttäjät oppivat käyttämään uutta tekoäly-Siriä osassa sovelluksia, käyttäjät myös tottuvat siihen. Ja silloin käyttäjät myös alkavat vaatimaan sovelluksilta sitä, että ne käyttävät nimenomaan puhelimen integroitua tekoälyä - eivätkä omia, vaikkapa muihin kielimalleihin tai tekniikoihin pohjautuvia ratkaisuja.Eli tuomalla tekoälyn puhelimen osaksi ja avaamalla siihen ohjelmointirajapinnan, Apple mahdollistaa sovelluskehittäjille helpon tavan integroitua osaksi iPhonen yhtenäistä tekoälykokemusta - mutta samalla myös pitkälti pakottaa sovelluskehittäjät käyttämään nimenomaan omaa ratkaisuaan.Koska jos vierekkäin on vaikkapa Apple Music, joka tottelee kiltisti uuden tekoäly-Sirin komentoja ja osaa keskustella vaikkapa viestikenttien kanssa yhteistyössä, vaativat käyttäjät samaa sulavuutta myös Spotifylta. Joten Spotifyn on pakko integroitua Apple Intelligenceen, sen sijaan että yhtiö kehittäisi omia tekoälyratkaisujaan tai käyttäisi vaikkapa suosiotaan kasvattavia avoimen lähdekoodin llama -kielimalleja.Samalla Apple lataa paineita myös Googlen Android-ekosysteemille, kun sovelluskehittäjät alkavat vaatimaan puhelimelta yhtenäistä ohjelmointirajapintaa tekoälytoiminnoille. Häviäjäksi tässä pelissä päätyvät ne tekoäly-yhtiöt, jotka eivät ole... noh, OpenAI tai Google. Koska muille tässä pelissä jää luu käteen, etenkin, kun OpenAI on integroitumassa tiukasti myös osaksi Windowsia.Apple Intelligence on tulossa iPhonejen lisäksi myös Maceille ja iPadille, mutta puhelimissa sen potentiaali lienee suurin - ja siellä tekoälyllä turboahdettujen käyttöjärjestelmien todellinen hyöty tullaan lähiaikoina mittaamaan.