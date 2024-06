HONOR 200 -sarjan puhelimet lupaavat parasta mahdollista muotokuvausta

"Yksinkertaisesti sanottuna HONOR 200 ja HONOR 200 Pro edustavat tällä hetkellä parasta, mitä älypuhelinmuotokuvauksella on tarjottavana", HONOR Suomen markkinointi- ja PR-vastaava Pekko Honkasalo sanoo.

Teknologiabrändijulkisti Euroopan markkinoille HONOR 200- ja HONOR 200 Pro-puhelinmallit.HONOR 200 Pro saapuu Suomessa myyntiin 1. heinäkuuta mustalla ja valkoisella värivaihtoehdolla.Pro-mallissa 12 gigatavua muistia ja 512 gigatavua tallennustilaa, ja sen suositushinta on 799 euroa. Laitteen ostajille tarjotaan 1.7.–11.8. välisenä aikana kaupan päälle Harman Kardon Luna -Bluetooth-kaiutinta.HONOR 200 -mallia myydään Suomessa valkoisen ja vihreän värisenä. 8 Gt muistilla ja 256 Gt tallennustilalla varustetun mallin suositushinta on 599 € ja se saapuu myyntiin Pron tapaan 1.7.Sarjaan kuuluu myös HONOR 200 Lite -malli, joka on myynnissä suositushintaan 329 € mustan- ja syaaninvärisenä. Lite-mallissa on 8 Gt muistia ja 256 Gt tallennustilaa.HONOR 200 -laitteissa on panostettu etenkin muotokuvaamiseen. HONORin toimitusjohtajan George Zhaon mukaan HONOR 200 -sarjan suunnittelun päätavoitteena oli luoda kaikkien aikojen parhaat muotokuvaominaisuudet älypuhelimeen. Tässä onnistuttiin yhdistämällä HONORin AI Portrait Engine -teknologia pariisilaisen Studio Harcourt -valokuvausstudion osaamisen kanssa.





Kuvaamisesta vastaavat Prossa. 50 megapikselin pääkamera, jopa perustuu Super Dynamic H9000-sensoriin (1/1.3", (f/1.9), OIS). Mukana on myös Sony IMX 856 -sensoriin perustuva 50 megapikselin telekamera (f/2.4, OIS) ja 12 megapikselin ultralaajakulma 112 asteen näkymällä. Tavallisessa mallissa pääkamera on eri. Siinä on Sony IMX 906 -sensoriin perustuva 50 megapikselin kamera (1/1.56", f/1.95, OIS). Edessä on kummassakin 50 megapikselin kamera.



Kummassakin laitteessa on silmäystävällisyyttä parantavan 3840 Hz Risk-free -himmennys näytössä. HONOR 200:ssa näyttö on 6,7-tuumainen ja Prossa 6,78-tuumainen. Kumpikin perustuu AMOLED-tekniikkaan, virkistystaajuus yltää 120 hertsiin ja kirkkaus 4000 nitiin.HONOR 200:ssa ja HONOR 200 Prossa on 5 200 milliampeeritunnin (mAh) pii-hiili-akku, joka mahdollistaa esimerkiksi musiikin kuuntelun taukoamatta jopa 61 tunnin ajan yhdellä latauksella. HONOR 200 Pron konepellin alla hyrrää Snapdragonin 8s Gen 3 -suoritin. HONOR 200:n kuorien sisältä löytyy puolestaan Snapdragonin 7 Gen 3 -suoritin.Kummassakin on Android 14 -versioon perustuva MagicOS 8.0-ohjelmisto, ja suuria päivityksiä luvataan kolme ja tietoturvapäivityksiä neljä vuotta.