Fonecta Callerilla iOS-käyttäjät voivat nyt heti tunnistaa soittajan puhelun saapuessa

Yli kymmenen vuotta vanhaan yhteystietopalveluiin on tuotu uusi toiminto iOS-sovellukseen.iOS:n Fonecta Caller -sovelluksessa julkaistiin täysi soittajan tunnistus, minkä myötä sovelluksen iOS-käyttäjät voivat tunnistaa saapuvan puhelun tiedot välittömästi.Tunnistus kuitenkin vaatii hieman kikkailua, sillä se toimii iPhonen Sirin avulla. Siriltä täytyy kysyä soiton saapuessa soittajaa. Ominaisuus myös vaatii maksullista Caller Pro -tilausta.Tarkat ohjeet käyttöön näet täältä

"Tätä on toivottu jo vuosia. Olemme erittäin iloisia voidessamme nyt palvella sekä Android- että iOS-käyttäjiämme yhtä hyvin. Soittajan tunnistaminen on asiakkaillemme tärkeää, sillä monet välttävät tuntemattomiin puheluihin vastaamista. Nyt kaikki voivat tiedon perusteella päättää, keiden puheluihin vastaavat", kertoo Fonecta Callerin Business Lead Toni Wistbacka.

Kaikkia numeroita Fonecta Caller ei tunnista, mutta toisinaan se osaa ilmoittaa, jos numerosta soitetaan poikkeuksellisen paljon.





Fonecta Callerin automaattinen soittajan tunnistus on toiminut aiemmin ainoastaan Android-puhelimilla. Syynä on ollut iPhonen käyttöjärjestelmän rajoitukset, jotka estävät kolmannen osapuolen kehittämää sovellusta näkemästä tietoja saapuvasta puhelusta.



Fonectan mukaan soittajan tunnistus on aina ollut Android-puhelimen käyttäjillä käytetyin ominaisuus. Soittajan tunnistusta hyödyntää yli 80 % Fonecta Callerin Android-käyttäjistä.



Fonecta Caller -sovellusta käyttää kuukausittain yli 600 000 käyttäjää. Heistä noin kolmannes käyttää palvelua iPhonella.