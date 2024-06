Suunnon Ocean -urheilukellossa on ainutlaatuinen sukellusreitin seurantaominaisuus

"Tämä pitkään odotettu uutuus tuo yhteen kaiken sen mitä olemme Suunnolla viimeisen 90 vuoden aikana oppineet. Ocean on huippuunsa hiottu kokonaisuus, joka heijastelee Suunnon perinteitä ja tietotaitoa kompasseista, sukellustietokoneista ja maastokäyttöön suunnatuista kelloista. Kuten kaikki muutkin Suunnon tuotteet, myös Ocean on sukelluksen ja urheilun ammattilaisten testaama ja hyväksymä", kertoo Suunnon tuotepäällikkö Petri Lehtovirta.

Kotimainenjulkaisi Ocean -urheilukellon , joka on suunniteltu aktiiviseen elämäntyyliin sekä seikkailuihin pinnan alla ja päällä. Ocean on valmistettu Suomessa uusiutuvalla energialla.Ocean on suunnattu etenkin sukeltamiseen. Siinä on muun muassa useita erilaisia sukellustiloja, langaton säiliöpaineen seuranta Suunto Tank POD:n kanssa sekä kattava hälytysjärjestelmä laite- ja vapaasukellukseen.Suunto Ocean sisältää myös 95 erilaista urheilutilaa muun muassa juoksuun, pyöräilyyn ja joogaan, GPS-paikannuksen, barometrin, ilmaiset offline-maastokartat sekä lukuisia edistyksellisiä urheilutoimintoja. Kokonaisuuden viimeistelee aktiivisuuden seuranta ja sykkeenmittaus ranteesta.





Sukeltamista varten kelloon on rakennettu sukellusreitin seurantaominaisuus, joka on Suunnon mukaan ainutlaatuinen.



Sen avulla sukeltaja voi tallentaa pinnanalaisen reitin sekä sisäänmeno- ja ulostulokohdat Suunto-sovelluksen lokikirjaan. Ominaisuus on beetavaiheessa kellon julkaisun yhteydessä ja sitä kehitetään jatkuvasti.Kellossa on 1,43-tuumainen AMOLED-kosketusnäyttö 466 x 466 pikselin tarkkuudella. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu runko on 50 millimetriä leveä. Painikkeita on kolme.Ocean on myynnissä 18. kesäkuuta alkaen. Kellon hinta on 799 euroa.