Samsung järjestää Galaxy Unpacked -tilaisuuden 10. heinäkuuta - luvassa uudet taittuvanäyttöiset puhelimet sekä Galaxy Ring -sormus

on vahvistanut järjestävänsä Galaxy Unpacked -tilaisuuden 10. heinäkuuta. Tilaisuutta voi katsoa suorana klo 16:00 Suomen aikaa alkaen Samsungin YouTube-kanavalta Tapahtuma järjestetään Pariisissa. Samsung toimii myös Pariisin olympialaisten kumppanina, ja Samsung esimerkiksi kuvaa avajaiset yli 200 Galaxy S24 Ultra -puhelimella Tilaisuudessa esitellään uudet Galaxy Z -sarjan taittuvanäyttöiset puhelimet eli Galaxy Z Fold 6 ja Galaxy Z Flip 6, jotka tulevat hyödyntämään Galaxy AI -tekoälyä.Luvassa on myös muuta Galaxy-ekosysteemiin. Samsung todennäköisesti esittelee lopullisesti Galaxy Ring -älysormuksensa, josta yhtiö on jo antanut esimakua aiemmin tänä vuonna