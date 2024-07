Galaxy Z Fold6 on hieman ohuempi ja kevyempi, Z Flip6:ssa parempi pääkamera - mukana myös tekoälytoimintoja

julkisti uusia laitteita Pariisissa pidetyssä Galaxy Unpacked -tilaisuudessa. Uusien laitteiden joukkoon kuuluvat muun muassa seuraavan sukupolven taittuvanäyttöiset puhelimet.Uudet taittuvanäyttöiset puhelimet käyttävät nimiä Galaxy Z Fold6 ja Galaxy Z Flip6. Ensimmäinen on kirjan tavoin avautuva suurempi taittuvanäyttöinen laite, kun taas jälkimmäinen on pienempi, mutta avattuna tavallisen puhelimen kokoinen.Fold6:n kohdalla painoa on saatu pudotettua Fold5:n 253 grammasta 239 grammaan, jonka lisäksi laite on hieman ohuempi. Fold6:n mitat avattuna ovat 132.6 x 153.5 x 5.6 mm ja suljettuna 68.1 x 153.5 x 12.1 mm.Kumpikin uusista laitteista on muotoilultaan kulmikkaampi, ja suorituskyvystä vastaa Snapdragon 8 Gen 3 -piiri. Höyrykammio Fold 6:ssa on aiempaan suurempi ja nyt myös ensimmäistä kertaa Flip-laitteessa sellainen on. Höyrykammio auttaa pitämään suorituskyvyn korkeana rasituksen alla.Rakenteellisesti kumpikin laite on nyt saanut IP48-luokituksen aiemman IPX8-luokituksen sijaan. Ensimmäisen numeron mukaisesti laitteet ovat saaneet suojan 1 mm:n kokoisia hiukkasia vastaan eli pöly ei pääse laitteen rakenteisiin ja jälkimmäisen mukaisesti laitteet kestävät veteen upottamista.

"Samsungin jatkuva innovointi niin laitteiden muotoilussa kuin tekoälynkin saralla ovat varmistaneet paikkamme mobiilialan aallonharjalla. Onkin hienoa, että voimme nyt tuoda nämä kaksi teknologista edistysaskelta yhteen ja avata uusia mahdollisuuksia käyttäjille kaikkialla maailmassa. Taittuvanäyttöiset laitteemme vastaavat käyttäjien uniikkeihin tarpeisiin, ja Galaxy AI:n avulla pääsemme tarjoamaan täysin uudenlaisen käyttökokemuksen", sanoo Samsung Suomen maajohtaja Mika Engblom.

Flip6:n merkittävin uudistus löytyy kameraosastolta, sillä laitteessa on nyt Galaxy S24 -sarjasta tuttu 50 megapikselin pääkamera (OIS, F1.8, 1.0μm), kun aiemmin on käytetty 12 megapikselin pääkameraa. Myös akun kapasiteetti on noussut 3700 milliampeeritunnista 4000 milliampeerituntiin.Kummassakin laitteessa on Android 14, ja Samsung lupaa tuoda laitteille seitsemän suurta käyttöjärjestelmäpäivitystä ja seitsemän vuoden ajan tietoturvapäivityksiä.Ohjelmistossa on panostettu kasvavin määrin tekoälyyn. Esimerkiksi uutena toimintona on tuotu Fold6:een mahdollisuus piirtää kuvaan hahmotelma vaikkapa kissasta ja tekoäly sitten lisää sen kuvaan sopivasti esimerkiksi makaamaan pöydän päälle.Laitteista löytyy myös muita tekoälytoimintoja, kuten erilaiset tiivistelmät nettisivuista tai tekstin tuotto.





Galaxy Z Fold6 ja Galaxy Z Flip6 ovat ennakkotilattavissa heti 10. heinäkuuta alkaen ja ne tulevat saataville 24. heinäkuuta.



Fold6:n hinnat alkavat 2099 eurosta ja Flip6:n osalta 1259 eurosta. Hinnat ovat hieman nousseet viime vuoden malleihin verratessa.