Asus tuo saataville 124,9 euron peliohjaimen Androidille

Asus tuo 29. heinäkuuta saataville Suomessa Tessen -peliohjaimen, joka on tarkoitettu Android-puhelimille. Peliohjaimen hinta on 124,9 euroa.



Peliohjain yhdistetään puhelimen USB-C -liitäntään ja ohjaimen puoliskon kiinnittyvät kummallekin puolen puhelinta.



Ohjaimesta löytyvät kaikki tutut painikkeet, kuten kaksi tattia, ABXY-painikkeet, ristipainikkeet sekä ohjelmoitavat painikkeet takana.



Asuksen mukaan Tessen on suunniteltu tarjoamaan pelaajille konsolimaisen pelikokemuksen. Sen 18 mm:n korkeat tatit tarjoavat 22 asteisen liikkeen tarkkaa hallintaa ajatellen, ja ristipainikkeissa käytetään mekaanisia kytkimiä.



Ohjaimen painikkeita ja ohjaimen valaistusta hallitaan Armoury Crate -sovelluksen kautta. Ohjaimen ollessa kiinni puhelimessa, puhelinta voi edelleen ladata 18 watin läpiviennin kautta.



Ohjainta voi käyttää erilaisten Android-puhelinten kanssa, ja myös koteloiden kanssa ohjaimen pitäisi toimia. Kun ohjainta ei käytä, se taittuu kokoon helppoa kuljettamista ajatellen.

