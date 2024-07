iPhoneen voi nyt asentaa julkisen beetan iOS 18 -käyttöjärjestelmästä

iOS 18:n uusia ominaisuuksia

esitteli iOS 18 -käyttöjärjestelmää kesäkuun alkupuolella ja toi tuolloin ensimmäiset kehittäjille suunnatut versiot käytettäviksi. Nyt käyttöjärjestelmästä on julkaistu ensimmäinen julkinen beetaversio eli uutta käyttöjärjestelmäversiota voi nyt laajemmin ottaa käyttöön.Beetan voi helposti ottaa käyttöön, mutta kannattaa ottaa huomioon, että beeta voi esimerkiksi aiheuttaa ongelmia joidenkin sovellusten toiminnassa. Lisätietoa Applen beetaohjelmasta saa täältä Varsinaisen vakaan ja lopullisen version julkaisu tapahtuu myöhemmin syksyn aikana.iOS 18 tuo etenkin kustomointiin uusia mahdollisuuksia. Kotinäytöllä kuvakkeet ja widgetit eli pienoisohjelmat voi nyt asettaa miten haluaa. Tämä tarkoittaa, että kuvakkeet voivat olla esimerkiksi näytön alareunassa ja osa näytöstä on tyhjä.

Kuvakkeiden ja widgettien väriä voi myös mukauttaa. Vaihtoehtoja ovat automaattinen, tumma, vaalea ja sävytetty. Esimerkiksi tumma vaihtaa kaikki (tuetut) kuvakkeet tummiksi ja sävytetty-ominaisuudella väriksi voi vaihtaa minkä tahansa haluamansa värin.Lisäksi käyttöön voi ottaa suuri-vaihtoehdon, joka muuttaa kuvakkeet hieman suuremmiksi samalla poistaen kuvakkeen alla olevan nimen.Myös Ohjauskeskus on saanut uuden ulkonäön ja kattavammat toiminnot sen kustomointiin. Välilehtiä on nyt kolme ja niiden välillä voi vaihtaa pyyhkäisemällä pystysuuntaisesti.Ohjauskeskuksen pikapainikkeita voi nyt haluamansa mukaisesti lisäillä ja niiden kokoa voi muuttaa. Myöhemmin luvassa kolmannen osapuolen painikkeita, joilla tiettyjä toimintoja voi tehdä nopeasti.iOS 18 tuo runsaasti muitakin uudistuksia. Esimerkiksi puhelimeen se tuo uuden Salasanat-sovelluksen, johon salasanat saa tallennettua automaattista täyttöä varten ja ne synkronoituvat eri Applen laitteiden välillä kätevästi, ja pelaamiseen on tuotu pelitila, joka parantaa suorituskykyä ja vähentää viivettä kuulokkeiden välillä.iOS 18 tuo mukanaan myös tekoälyä Apple Intelligencen muodossa, mutta nykyisistä iPhoneista vain iPhone 15 Pro ja iPhone 15 Pro Max saavat sen käyttöönsä kunnolla.Katso myös: iOS 18 on yhteensopiva näiden iPhone-mallien kanssa