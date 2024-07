Karttaselain-sovellus näyttää nyt parhaat paikat mustikan löytämiseen

AccelBitin-maastokarttasovellukseen on lisätty Mustikkakartta-karttataso, jossa on esitetty mustikan tyypilliset kasvupaikat maastokarttapohjan päällä.Osa Karttaselaimen ominaisuuksista on maksullisia, mutta uusi Mustikkakartta on käytettävissä ilmaiseksi sovelluksessa.Sovellus ja kartta on käytettävissä ilmaiseksi sovelluskaupoissa ja verkossa ja kartan voi kytkeä näkyviin sovelluksen karttavalikossa.Kun Mustikkakartan kytkee päälle, mustikan kasvupaikat esitetään sinisillä neliöillä kartalla, ja mustikkaa löytyy todennäköisimmin alueilta missä neliöitä on tiheästi.AccelBit Oy:n mukaan Karttaselaimen kehittämä Mustikkakartta perustuu mustikan kasvupaikkojen tutkimustietoon sekä metsävaratietoihin, joiden perusteella kehitetty malli esittää kartalla tyypilliset mustikan kasvupaikat.

"Ilmaista Karttaselain-sovellusta käyttävät sadat tuhannet luonnossa liikkujat ja marjastajat vuosittain ja olemme jakaneet aiempina vuosina vinkkejä hyvien mustikkapaikkojen löytämiseen maastokartan avulla. Nyt marjapaikan löytäminen helpottuu entisestään kun marjapaikat esitetään omalla värillään maastokartalla", sanoo Karttaselainta kehittävän AccelBit Oy:n toimitusjohtaja Jukka Hietanen.





Kehittäjä huomauttaa, että esimerkiksi alueellisista muuttuvista sää- ja muista olosuhteista johtuen Mustikkakartta ei ole täysin varma kasvupaikkojen osoittaja mutta sitä voi käyttää apuvälineenä marjapaikkojen löytämiseen.



Karttaa kehitetään jatkuvasti ja siihen on tulossa myös palautemahdollisuus.