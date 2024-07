Elisan korkea matkapuhelinmasto kaadettiin Janakkalassa

matkapuhelinmasto kaadettiin Janakkalassa lauantain ja sunnuntain välisenä yönä. Asiasta kertoo Yle Ylen mukaan yksi mastoa tukevista vaijereista on katkaistu, eikä maston kaatumisella löydy tutkinnanjohtaja rikoskomisariomukaan löydy luonnollista syytä.Tapausta tutkitaan törkeänä vahingontekona.Kaadettu masto oli vähän yli 70 metriä korkea. Kuvia kaadetusta mastosta löytyy Ylen uutisesta.Elisan tiedotteen mukaan häiriöt mobiilipalveluissa alkoivat Janakkalan ja Hämeenlinnan alueilla 28.7. klo 2.07.Häiriö koskee häiriö koskee 2G-, 4G- ja 5G -yhteyksiä ja häiriön vuoksi matkapuhelinverkon kuuluvuus on heikentynyt ja mahdollisesti paikoin estynyt häiriön vaikutusalueella.Vikaa korjataan parhaillaan, ja arvioitu korjausaika on 12.8. klo 16.00.