Päivän diili: Urheiluun suunnatun Garmin Fenix 7 Pro -kellon hinta laski satasella

Päivän diili

Fenix 7 Pro -urheilukello on nyt päätynyt alennukseen.Fenix 7 Pro maksaa tällä hetkellä 529 euroa ja samalla hinnalla saa myös pienemmän Fenix 7S Pron. Yleensä kelloa myydään noin 629 eurolla.Kyseessä on ehdottomasti urheilijalle tai vähintään hyvin aktiiviselle liikkujalle suunnattu kello. Siinä on MIP-tekniikkaan perustuva näyttö, joka tukee kosketusta. Kelloa ohjataan myös viidellä painikkeella.MIP-näyttö kuluttaa vähän virtaa ja se myös yleensä tarjoaa paremman näkyvyyden auringonpaisteessa kuin vaikkapa OLED-näyttö.Ja akunkesto onkin hyvä. Pienemmällä 42 millimetrin Fenix 7S:ssä kesto on noin viikon ja suuremmassa, 47 millimetrin Fenix 7 Prossa vielä muutaman päivän enemmän. Näytön ympärillä on myös aurinkokenno lataamiseen, joka mahdollisesti hyvällä aurinkoisella säällä voi tuoda lisäaikaa kelloon.Terveyden ja urheilun seurantaan löytyy kattavasti erilaisia mittareita sekä dataa, joita selataan Garminin puhelinsovelluksen kautta, joka tukee sekä Androidia että iOS:ää.Lisätietoa kellosta saa Puhelinvertailun arvostelusta Tarjous löytyy useilta jälleenmyyjiltä.