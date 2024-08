Tullaus loppuu OmaPostissa

kertoo tiedotteessaan sekä OmaPosti-sovelluksessa, että tullaus loppuu kohta OmaPostissa.Posti kertoo tullauksen loppuvan OmaPostissa 30.8.2024.Tämän jälkeen lähetykset tullataan Tullin nettisivuilla , kun lähetys on saapunut Suomeen.Posti kertoo, että sovelluksen kautta on voinut tullata enintään 150 euron verkko-ostokset, joista arvonlisäveroa ei vielä ole maksettu. Postin mukaan kuitenkin ulkomaiset verkkokaupat jo usein perivät arvonlisäveron ostohinnan yhteydessä, jonka myötä tullaus OmaPostissa on jäänyt vähäiseksi.Tullauksen voi aina tehdä myös Tullin nettisivuilla, joten päällekkäiselle palvelulle ei ole tarvetta.Posti myös kertoo jatkossakin tullaavansa asiakkaan puolesta useimmat alle 150 euron ostokset, joiden arvonlisäveron olet maksanut jo verkkokaupassa (niin kutsutut IOSS-ostokset). Tällaisessa tilanteessa Posti ilmoittaa tiedot suoraan Tullille, eikä lähetyksen matka pysähdy tullauksen takia.