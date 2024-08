Google Kuvat saa ison muutoksen: kuvakirjasto katoaa, tilalle tekoälyä - päivitys jo jakelussa

on uudistamassa isolla kädellälähiaikoina.Merkittävin muutos tullaan näkemään siinä, että Google Kuvien-välilehti katoaa kokonaan ja sen tilalle tuodaan uusi-välilehtiKirjastosta on löytynyt tähän saakka käyttäjän itsensä tekemät kuva-albumit sekä laitteella olevat kuvat, lajiteltuna kansioittainJatkossa uusi Collections -näkymä yhdistää sekä käyttäjän itsensä tekemät albumit että käyttäjölle jaetut näkymät samaan paikkaan. Lisäksi kasvojen perusteella luodut automaattisesti rakentuvat kansiot löytyvät nekin Collectionsin alta.Muutos vaikuttaa sinänsä pieneltä, siinähän ei juurikaan puututa sovelluksen perustoimintaan, vaikka logiikka hieman muuttuukin. Mutta taustalla on Googlen isompi suunnitelma.



uusittu Google Kuvien näkymä (kuva: Google)

Google on tuomassa täysin uuden, tekoälyyn pohjautuvan-toiminnon osaksi Google Kuvia. Kysy kuvista saapuu osaksi Google Kuvia ilmeisesti vielä tämän kesän aikana, joskin sen aikataulu EU:ssa voi venyä pidempään - johtuen EU:n tiukemmista yksityisyyslaeista.Tekoäly mahdollistaa uudenlaiset haut omista kuva-arkistoista, kuten vaikkapaUusittu versio Google Kuvista on jo lähtenyt jakeluun sovellusta käyttäville ja päivitys on tulossa sekä iPhonelle että Androidille. Sovellus päivitetään vaiheittain eli osa käyttäjistä saattaa saada uusitun sovelluksen jo tällä viikolla ja osa käyttäjistä voi joutua odottelemaan päivitystä vielä useamman viikon ajan.Päivitysvielä tuo mukanaan tekoälytoimintoja, vaan se on niihin varautuva esiaste.