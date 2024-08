Lahjoitatko rahaa lempibändillesi? Tai sarjakuvapiirtäjälle? Apple nappaa jatkossa 30% siivun itselleen

Maailmalla fanien suorista lahjoituksista on syntynyt 2000-luvulla yksi tärkeimmistä tavoista ylläpitää erilaisia projekteja hengissä. Olipa kyseessä sitten, pienen mutta uskollisen fanijoukon suosiossa oleva bändi tai vaikkapa avoimen lähdekoodin ohjelmisto, niin yhteistä niille on, että ne elävät usein käyttäjiltään tulevien lahjoitusten varassa.Vuosien mittaan ns. luovien alojen tärkeimmäksi lahjoitusten kanavaksi on muodostunut amerikkalainenPatreon tarjoaa helpot työkalut ja maksunvälitysratkaisut, joiden avulla kuka tahansa voi luoda joko lahjoituksiin pohjautuvan maksuratkaisun - tai vaihtoehtoisesti luoda eräänlaisen yksinkertaisen maksumuurin omalle sisällölleen.Erityisen suosittu Patreon on ollut viime vuosinaja pienten podcastien tulolähteenä.Mutta nyt Patreon on törmännyt seinään, jota ei voi kiertää millään kikalla. Eli pahamaineiseenApple on ottanut Patreonin silmätikukseen, sillä yhtiön käyttäjiltä keräämät maksut eivät kierräkään Applen maksujärjestelmien kautta. Ja vaikuttaa siltä, että Patreonin on ollut yksinkertaisesti pakko nöyrtyä noudattamaan Applen käytäntöjä.

Marraskuusta 2024 alkaen kaikki iPhonella aloitetut Patreon -tilaukset ja maksut ohjataan kulkemaan keskitetysti Applen maksujärjestelmien kautta. Samalla Apple nappaa itselleen käyttäjältä peritystä lahjoitussummasta 30 prosentin siivun.Jäljellejäävästä osuudesta Patreon perii itse 9 - 12% siivun, loppujen päätyessä varsinaiselle sisältöä luovalle taholle. Eli vaikkapa kympin lahjoituksesta Applelle menee 3 euroa, Patreonille noin 0,70 euroa ja sisällöntekijälle itselleen 6,30 euroa.Patreon kannustaa sisällöntuottajia nostamaan hintojaan siten, että Applen laitteita käyttäville tilaushinnat ovat Applen komission verran suuremmat kuin muille tilaajille. Androidilla ja suoraan Patreonin verkkosivujen kautta tukitilauksen tehneiltä lisämaksua ei peritä, sillä Google ei ole pakottanut Patreonia käyttämään omaa maksualustaansa Androidilla.Euroopassa Patreon voi periaatteessa ohittaa Apple-veron, tarjoamalla linkit sovelluksestaan omille sivuilleen ja kehottamalla hoitamaan maksut sivujensa kautta.