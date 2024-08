FBI varoittaa: Älä lataa kännykkääsi koskaan näin!

Yhdysvaltain liittovaltion poliision julkaissut varoituksen, jossa se kehottaa kansalaisia välttämään kännykän lataamista julkisista USB-porteista.Lataukseen tarkoitettuja USB-portteja on usein tarjolla lentoasemilla ja kahviloissa. Niissä riittää siis, että kännykän latausjohto yhdistetään suoraan tarjolla olevaan USB-porttiin.Palvelu on sinänsä näppärä varsinkin ulkomailla, joissa käytetään erilaisia pistorasioita kuin Suomessa: turistilla pitäisi olla mukanaan adapteri kunkin maan pistorasiaan. Mutta USB-portti on universaali, joten pelkkä oma laturin piuha riittää.Mutta FBI:n varoituksen mukaan osa julkisista latausporteista saattaa tarjota mukanaan muutakin kuin kännykän kaipaamaa virtaa. Eli käytännössä haittaohjelmia tai vakoiluohjelmia.Nykyaikaisiin älypuhelimiin ei periaatteessa voi asentaa ohjelmia ilman käyttäjän hyväksyntää. Mutta tässä tulevat ongelmaksi käyttäjät itse: päivittämättömissä kännyköissä on tiedossa olevia tietoturva-aukkoja, jotka voivat pahimmillaan mahdollistaa juurikin USB-portista ilman käyttäjän hyväksyntää asentuvia (haitta-)ohjelmia.

pidä huolta, että puhelimesi on päivitetty uusimpiin tietoturvapäivityksiin

jos puhelimellesi ei enää tule uusia tietoturvapäivityksiä, päivitä puhelimesi uudempaan

käytä aina vain ja ainoastaan omaa laturiasi ja laturijohtoasi kännykän lataamiseen

Ja kun siirrytään isojen poikien vakoilun puolelle, ovat ns.miljoonien arvoisia valtiollisille toimijoille, jotka haluavat asentaa vakoiluohjelmia haluamilleen "vastapuolen" toimijoille. Nollapäiväaukot ovat sellaisia haavoittuvuuksia järjestelmissä, joille ei ole vielä edes olemassa paikkausta.Yhdysvaltain viestintäviranomaisen FCC:n mukaan pahikset jättävät toisinaam myös USB-johdon roikkumaan kutsuvasti valmiiksi julkiseen latauspisteeseen. Myös tavallisia seinälatureita jätetään johtoineen tarjolle - ja johdossa itsessään on haittaohjelma, joka napsahtaa käyttäjän puhelimeen, jos se kytketään johtoon kiinni.FCC kertoo myös saastutetuista latausjohdoista ja latureista, joita on jaettu lahjoina erilaisissa tapahtumissa.Ohjeet ovat siis yksinkertaisesti nämä: