Haluatko kaataa iPhonesi? Kirjoita nämä neljä merkkiä peräkkäin ja puhelin tilttaa

""::

on löytynyt mielenkiintoinen, ilmeisesti järjestelmätasolla oleva bugi, jolla käyttäjä saa puhelimensa sekoamaan hyvin yksinkertaisesti.Ongelma on havaittu sekä iOS 17 -käyttöjärjestelmässä että iOS 18 -käyttöjärjestelmässä ja se koskee nimenomaan Applen omaa järjestelmähakua, Spotlight Searchia.Kun hakupalkissa tai kotinäytöllä kirjoittaapuhelin sekoaa. iOS 17:ssa puhelin tilttaa ihan täysin ja se käynnistää itsensä uudestaan. 1OS 18:ssa hakutoiminto vain jäätyy paikoilleen, mutta puhelin itsessään ei käynnisty uudestaan.Tarkalleen ottaen neljäs merkki edellämainitussa rimpsussa voi olla mikä tahansa ja efekti on täsmälleen sama.Kyseessä ei kuitenkaan ole tietoturvaongelma, sillä bugi ei aiheuta mitään muutoksia järjestelmään. Lisäksi merkit täytyy naputtaa iPhonella itsellään, eli ongelmaa ei voida käyttää myöskään hyökkäyksiin.