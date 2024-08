Pian iPhonesta voi halutessaan poistaa kamerasovelluksen, App Storen ja jopa Safarin

on nyt ottamassa vauhdilla askeleita ekosysteeminsä osalta, jotta yhtiön toiminta olisi linjassa Euroopan Unionin Digital Markets Act -lainsäädännön kanssa.Isoin ja mahdollisesti hämmentävin uudistus tulee tapahtumaan iOS 18 -käyttöjärjestelmän myötä, sillä päivityksen jälkeen EU-kansalaiset voivat oikein isolla kädellä muokata iPhonen käyttökokemustaan.Jatkossa käytännössä kaikki iPhonen mukana tulevat sovellukset voi vapaasti poistaa. Ja todellakin, aivan kaikki, sillä myös ns. ydinsovellukset ovat listalla.Apple sallii pian App Storen, Kuvat -sovelluksen, Viestit -sovelluksen ja mm. Safarin poistamisen puhelimesta pysyvästi Aivan totaaliseen solmuun omaa puhelintaan ei ilmeisestikään ole mahdollista laittaa, vaan esimerkiksi viestisovelluksen poistaminen vaatii sen, että käyttäjä on asentanut ennestään jonkin toisen tekstiviestejä tukevan sovelluksen puhelimeensa. Tilanne on sinänsä mielenkiintoinen, että vielä jokunen vuosi sitten mm. WhatsApp ja Messenger tukivat tekstiviestien vastaanottoa - mutta eivät tue niitä enää.

Samoin on App Storen laita: Applen oman sovelluskaupan voi asentaa, jos puhelimeen on asennettu jokin muu sovelluskauppa.Kenties merkittävin muutos tulee olemaan kuitenkin se, että Safarin voi korvata kokonaan jollain toisella selaimella. iPhone alkaa myös kysymään käyttäjältä , mitä selainta käyttäjä haluaisi käyttää.Pahimmillaan tietysti selaimen vapaa valinta saattaa sataalaariin, joka on jo käytännössä monopoliasemassa selainten markkinalla, kun otetaan huomioon kaikki nettiin kytketyt laitteet.Muutokset ovat mahdollisia vain ja ainoastaan Euroopan Unionin alueella, muissa maissa mitään kevennyksiä Applen sääntöihin ei ole tulossa.