Heiluta puhelintasi korvan vieressä ja kuuntele - kuuletko vaimeaa helinää? Ei syytä huoleen - tästä on kyse

Heiluta puhelintasi korvasi lähellä - varovasti, mutta reippaasti. Kuuluuko sisältä vaimeaa räminää, kolinaa tai helinää?Jos puhelimesta kuului helinää, ei ole syytä huoleen - omistat todennäköisesti hieman arvokkaamman puhelimen. Halvimmista puhelimista kyseistä ääntä ei nimittäin kuulu - elleivät ne ole jollain tavalla oikeasti rikki.Useimmissa hieman arvokkaammissa puhelimissa räminä kuuluuasiaan.Kevyt koliseva tai helisevä ääni johtuu hyvin todennäköisesti siitä, että heilutettaessa puhelinta,Miksikö takakamera sitten heiluu puhelimen sisällä..?Jos puhelimessasi on, sen takakameroista vähintään yksi on varustettu mekaanisella kuvanvakaimella. Tällaisissa puhelimissa takakamera pääsee yleensä liikkumaan parin millin verran vapaasti puhelimen sisällä, silloin kun kyseinen kamera ei ole käytössä.Tilanne muuttuu kun optisella kuvanvakaimella varustettu kamera otetaan käyttöön, eli avataan kamerasovellus ja "zoomikerroin" vastaa sitä kameraa, josta OIS löytyy. Tällöin kamerakennon ympärillä oleva pienet magneetit "nappaavat" vapaasti puhelimen sisällä olevasta kamerasta "kiinni" ja vapaa liike vähenee.

Käytännössä kameraelementti kelluu puhelimen sisällä siksi, että se liikkuu vapaasti puhelimen heilumista seuraten ja näin se poistaa kuvasta ja etenkin videosta tärinää. OIS:lla varustetut puhelimet ovat tyypillisesti arvokkaampia kuin muut puhelimet, sillä mekaaninen ratkaisu on luonnollisesti kallis valmistaa.Eron huomaa selvästi, jos kuvaa videota samalla kävellessä ja puhelimessa on OIS - ja vertaa tulosta videokuvaan, joka on kuvattu puhelimella, josta OIS:ää ei löydy.Optinen kuvanvakain on käytössä kalliimmissakin puhelimissa yleensä vain pääkamerassa ja toisinaan myös telekamerassa- mutta ei oikeastaan koskaan laajakulmakamerassa.Voit kurkata puhelinten tietokannastamme tiedon siitä, onko puhelimessasi OIS:ää vai ei.Joissain puhelimissa OIS on toteutettu eri tavalla, joten ne eivät välttämättä helise edes kameran ollessa pois käytöstä. Useimmiten ratkaisuna on kameraelementtiä paikallaan pitävien sähkömagneettien pitäminen jatkuvasti kevyesti päällä.