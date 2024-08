Viestisovellus Telegramin toimitusjohtaja pidätetty Ranskassa

perustajiin kuuluva, yhtiön toimitusjohtajana toimivaon pidätetty Ranskassa.Pidätyksen teki Ranskan poliisi, pienellä Le Bourget'n lentokentällä, joka sijaitsee Pariisin lähistöllä. Pidätyksen syynä on Telegramia koskeva tutkinta Ranskassa, jossa yhtiötä syytetään siitä, ettei se valvo viestipalvelun sisältöjä riittävän tarkasti. Ranskan viranomaisten mukaan viestipalvelua käytetään rikolliseen toimintaan, kuten huumekauppaan, huijauksiin sekä alaikäisiin kohdistuviin rikoksiin.Telegram on erityisen suosittu entisen Neuvostoliiton alueella ja mm. sekä Venäjän että Ukrainan viranomaiset käyttävät palvelua laajalti kansalaisilleen viestimiseen. Sovelluksella on myös valtavasti käyttäjiä muualla Aasiassa, kuten Intiassa ja Pakistanissa.Duvrov on ollut maanpaossa Venäjältä vuoden 2014 jälkeen ja Telegramin toiminnot on siirretty pois maasta jo vuosia sitten. Yhtiön viestisovelluksen yksityisyyden ympärillä on kuitenkin leijunut koko sen toiminnan ajan vahva epäilyksen verho , sillä Telegram ei ole antanut salausalgoritmejaan puolueettomien tahojen tutkittavaksi.

Duvrovilla on Ranskan ja Venäjän kaksoiskansalaisuus, mutta hän asuu nykyisin Dubaissa. Duvrovin on määrä astua kuulusteltavaksi ilmeisesti jo tänään.