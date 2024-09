Ruotsi: Ei lainkaan ruutuaikaa lainkaan alle 2-vuotiaille, tarhaikäisille korkeintaan tunti päivässä

Ruotsineli Ruotsin kansanterveysvirasto on linjannut uudet, hyvin tiukat suosituksensa latsen ruutuajalle eri ikävaiheissa.Folkhälsomyndigheten vastaa karkeasti yleistäen suomalaista THL:ää, ollen Ruotsin valtion ylläpitämä kansanterveyteen keskittyä viranomainen.Viraston mukaan alle kaksivuotiaiden lasten ei pitäisi käyttää minkäänlaisia "ruutuja" lainkaan. Eli pienten lasten osalta suositus on, että lapselle ei annettaisi kännykkää tai tablettia lainkaan käyttöön, eikä sitä käytettäisi edes yhdessä vanhemman kanssa.Vastaavasti kahdesta viiteen vuotiaille lapsille viraston suositus on, että ruutuaikaa tulisi olla ehdottomasti alle tunti päivässä. Tämän ikäisten lasten kanssa kaikki ruuduilta katsottava sisältö pitäisi olla vanhemman kanssa yhteisesti valittua. Sisällössä ei saisi olla lainkaan mainoksia ja virasto suosittelee myös välttämään algoritmien pohjalta syötettyä sisältöä - eli esimerkiksi YouTube- ja TikTok-videot ovat ehdottomasti ei-suositeltuja.

Viraston muutkin aikarajasuositukset ovat varsin tiukkoja, sillä 6-12 -vuotiaille ehdoton ruutuajan maksimi on viraston mukaan kaksi tuntia päivässä ja teini-ikäisillekin suositus on korkeintaan kolme tuntia.Virasto korostaa vastausosiossaan sitä, että "ruutuaika" tarkoittaa viraston suosituksissa tietokoneella, tabletilla, televisiolla ja puhelimella vietettyä aikaa. Ruutuaikaan ei kuitenkaan lasketa mukaan koulunkäyntiin, podcastien kuunteluun, sähköisten kirjojen lukemiseen tai musiikin kuunteluunkäytettyä aikaa.Virasto korostaa myös, että lasten vanhempien on syytä tarkkailla myös omaa ruutuaikaansa, jottei liiallinen vanhemman ruutuaika pääse vaikuttamaan vanhemman ja lapsen vuorovaikutussuhteeseen.