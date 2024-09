iPhone 16 -mallisto julki, tällaisia ne ovat: Tekoälyä, kameroihin parannusta, uusia piiri, ..

Apple iPhone 16 ja iPhone 16 Plus



Apple iPhone 16, ns. perusmalli

julkisti tämän päivän tapahtumassaan uudet. Malliston osalta ei nähty mitenkään merkittäviä irtiottoja aiempaan nähden, mutta ohjelmiston puolella sitäkin enemmän.Mallien valikoima pysyy samana kuin aiemminkin, eli iPhone 16:sta on tarjolla ns. perusmalli, plussakokoinen perusmalli, Pro-malli ja Pro Max -malli.Valikoiman perusmalli iPhone 16 uudistui etenkin suorittimen osalta. Apple on pidemmän aikaa kierrättänyt edellisvuoden Pro-sarjan piirisarjat takaisin seuraavan vuoden iPhonen perusmalleihin, mutta tällä kertaa tähän perinteeseen tuli muutos.Sekä iPhone 16 että iPhone 16 Plus saivat sisuksiinsa-piirin.Näyttöjen koot eivät nekään kasvaneet, vaan perus-iPhonessa näyttö on 6,1 tuumainen ja iPhone 16 Plussassa puolestaan 6,7 tuumainen. Näytöt ovat molemmissa 60 Hz virkistystaajuudella toimivia, eli virtaa säästäviä, mukautuvia ja suuremman virkistystaajuuden tarjoavia näyttöjä ei edullisimpiin iPhone-malleihin tullut tänäkään vuonna.



Apple iPhone 16 Plus

Apple iPhone 16 Pro ja iPhone 16 Pro Max



Apple iPhone 16 Pro



Apple iPhone 16 Pro Max

Vertailua iPhone 15 -sarjaan

Uusittu A18 on Applen mukaan 30 prosenttia tehokkaampi prosessorin osalta kuin viime vuoden perusmalleissa käytetty A16 Bionic -piiri. Grafiikkasuorituskyvyn luvataan olevan jopa 40 prosenttia viimevuotista tehokkaammalla tasolla.Kameroidenkaan osalta parivaljakkoon ei tullut isompia uudistuksia: pääkamera on 48 megapikselillä varustettu ja kamerasta löytyy optinen kuvanvakain. Toinen takakameroista on molemmissa malleissa 12 megapikselin laajakulmakamera.Etukamerana on 12 megapikselin laajakulmakamera. Isona uudistuksena kameroihin Apple kuitenkin mainitsee merkittävästi parantuneen valon tallennuksen, eli etukameran pitäisi pystyä kuvaamaan paremmin myös hämärässä.Tarkemmat speksit:Applen kalliimpien mallien osalta uudistuksia tuli hieman enemmän.mallin näyttö on nyt isompi kuin edeltäjässään, ollen 6,3 tuumainen. Mutta kulmakarvoja kohottavinta on kalleimman mallin,näyttö: se on venynyt hurjaan 6,9 tuumaan.Toki näyttöjen reunuksia eli bezeleitä on hierottu aiempaa kapeammiksi, jotta puhelin itsessään ei kasvaisi ulkomitoiltaan ihan niin valtavan paljoa kuin mitä näytön kasvaminen edellyttäisi.Molemmissa Pro-malleissa tikittää-piirisarja, joka on luonnollisesti pykälän parempi kaikessa kuin ns. perusmalleista löytyvä "pelkkä" A18.Takakameroista kaksi on nyt 48 megapikselin tarkkuudella varustettuja, kun myös laajakulmakamera hyppäsi 48 megapikseliin, aiemmasta 12 megapikselistä. Takakameroista ainoastaan telekamera on edelleen 12 megapikselin tarkkuudella varustettu.Takaosan kamera-arsenaalista löytyvät siis 48 megapikseli pääkamera optisella kuvanvakaimella, 48 megapikselin ultralaajakulmakamera sekä 12 megapikselin telekamera. Myös telekamerasta löytyy optinen kuvanvakain ja sen "zoomikerroin" on molemmissa malleissa nyt 5x.Lisäksi Pro-malleihin on lisätty uusi kosketusta tunnistava kamerapainike, jonka avulla voi sekä nopeasti avata kamerasovelluksen että ottaa kuvia. Perinteisiin, mm. Sonyn kännyköistä edelleen löytyviin kamerapainikkeisiin nähden Applen painiketta voi käyttää erilaisilla liikkeillä ja hipaisueleillä, joiden avulla kuvaa voi zoomata, muuttaa valotusta, jne.Tarkemmat speksit:Lisäksi iPhone 16 -mallien Suomen hinnat julkaistiin jo aiemmin, ne löytyvät eriteltynä omasta artikkelistaan . Halvin malli maksaa Suomessa 999 euroa ja kallein 2009 euroa.Nyt julkistettu iPhone 16 -sarja ei tuonut valtavasti uudistuksia aiempaan nähden. Perusmallien eli iPhone 16:n ja iPhone 16 Plussan osalta merkittävin uudistus koski niiden piirisarjaa, joka loikkasi kerralla kaksi sukupolvea eteenpäin aiemmasta A16-mallista A18-malliin.Teknisten ominaisuuksien vertailua:Pro ja Pro Max -malleissa teknisesti isoin hyppäys nähtiin laajakulmakameran osalta, jonka tarkkuus nousi aiemmasta 12 megapikselistä 48 megapikseliin.Lisäksi uusi kamerapainike on varmasti kuvaajia houkuttava uudistus, etenkin kun siitä saa ensimmäisiä käytännön kokemuksia arvostelujen ja videoiden muodossa julki.oli tietysti Applen keihäänkärki tällä kertaa, sillä yhtiö esitteli videolla mitä moninaisimpia tapoja, joilla iPhonea voi komentaa tekoälyn tukemana.Ongelmaksi muodostuu vain se, että iOS 18:n tekoälytoimintojen saatavuudesta Eurooppaan ei ole vielä mitään takeita: Apple kiristää EU:ta löysentämään sitä koskevaa tutkintaa tai yhtiö ei tuo tekoälytoimintoja EU:n alueelle lainkaan.Kalliimpien mallien osalta teknisten ominaisuuksien vertailua löytyy täältä: