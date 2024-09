Samsungilta FE-malli täydentämään Galaxy S24 -sarjaa - täynnä tekoälyä

julkisti Galaxy S24 -sarjaan FE-mallin. Galaxy S24 FE -mallin suositushinta on alkaen 799 euroa ja se tulee saataville 4. lokakuuta 2024 väreissä Blue, Graphite, Mint ja Yellow.Se muistuttaa vahvasti Galaxy S24- ja Galaxy S24+ -malleja. Etupuolella on 6,7-tuumainen AMOLED-näyttö 120 hertsin virkistystaajuudella ja alimmillaan se toimii 60 hertsin tasolla. Edessä on 10 megapikselin kamera.Takaa löytyy kolmen kameran järjestelmä eli 50 megapikselin pääkamera, 12 megapikselin ultralaajakulma ja 8 megapikselin telekamera 3x optisella zoomilla. Pääkamerassa ja telekamerassa on optinen kuvanvakain.Muita ominaisuuksia ovat muun muassa 4700 mAh akku, Exynos 2400-piirisarja ja IP68-luokitus.

Laitteen tiedotteessa on keskitytty tuomaan esille tekoäly, eli Galaxy AI.Tekoälyä käytetään valokuvaamisessa parantamaan kuvanlaatua digitaalisten zoomauspituuksien välisillä etäisyyksillä. Kuvanmuokkauksessa tekoälyä hyödynnetään esimerkiksi objektien luomisessa ja selfieiden muuttamisessa piirroshahmoiksi.Ohjelmistoon on lisätty myös Circle to Search with Google -hakutoiminto, tulkki, tekstiä ehdottava näppäimistö ja muuta.