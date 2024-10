S-ryhmän Bonuksen kerryttäminen Elisan liittymillä päättyy

on lähettänyt asiakkailleen tänään viestiä asiakasetujen sopimusehtojen muuttumisesta. Tiedotteessa Elisa kertoo ikäviä uutisia Bonuksia kerryttävillä, sillä S-ryhmän Bonusta ei enää saa Elisan liittymistä 31.12.2024 jälkeen. Viimeiset Bonukset maksetaan 10.2.2025.Elisan mukaan S-ryhmä tarkastelee säännöllisesti bonusyhteistyösopimuksiaan ja S-ryhmä on nyt nähtävästi tullut siihen tulokseen, että yhteistyötä ei kannata jatkaa.Elisan mukaan muutos ei edellytä asiakkaalta toimenpiteitä eikä vaikuta liittymien hintoihin.Muiden operaattoreiden osalta Moi Mobiilin liittymistä on saanut vuoden 2023 lopulta Bonusta