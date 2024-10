Huawei Watch D2 -älykellolla voi mitata verenpaineen ranteesta tasaisin väliajoin päivän aikana - nyt myynnissä Suomessa

"Verenpaineen mittaus on luonnollinen osa itsestä huolehtimista ja mittaus tällä kellolla on helppoa, nopeaa ja luotettavaa. Mittaus ei kestä kauan, mutta se suo samalla hetken tauon ja luonnollisen palautumishetken, joka monille tulee arjen kiireessä tarpeeseen", erikoislääkäri Pippa Laukka hehkuttaa.

julkisti hiljattain-älykellon, joka toimii seuraajana parin vuoden takaisella Watch D:lle Watch D2:n merkittävin ominaisuus on sen kyky mitata verenpaine käyttäjän ranteesta. Laitteessa on ilmapussi, joka täyttyy ja mittaa verenpainetta tasaisin väliajoin päivän aikana sekä öisin unen aikana.Näistä mittaustulokset saa ilmoituksen muodossa. Älykello mahdollistaa mittaukset eri asennoissa, kuten seisten, istuen tai puolimakuulla.





Huawei Watch D2 -älykellon verenpaineen seuranta- ja mittausominaisuus sekä EKG-sovellus ovat CE-merkittyjä lääkinnällisiä laitteita.



Verenpaineen seurannan avulla mahdolliset kohonneen verenpaineen riskit voidaan kuitenkin tunnistaa ajoissa, ja Laukan mukaan säännöllistä verenpaineen mittausta suositellaan kaikille aikuisille.





"Verenpaineen tarkkailu on tärkeää, koska verenpaine voi nousta huomaamatta ja korkea verenpaine eli hypertensio on usein oireeton. Se voi kuitenkin johtaa vakaviin komplikaatioihin, kuten sydän- ja verisuonisairauksiin, aivohalvaukseen, munuaisten vajaatoimintaan ja sydämen vajaatoimintaan. Varhainen havaitseminen ja seuranta voivat auttaa estämään nämä komplikaatiot", Laukka kertoo.





Huawein mukaan sen Watch D2 on maailman ensimmäinen ranteessa käytettävä ambulatorinen verenpaineenmittauslaite, jonka ovat hyväksyneet NMPA ja MDR. Älykello on kehitetty tiiviissä yhteistyössä kansainvälisesti arvostettujen asiantuntijoiden kanssa.



Watch D2 seuraa myös sykettä EKG-analyysin kera, happisaturaatiota, syketaajuutta, stressiä sekä käyttäjän ihon lämpötilaa.Kellossa on 1,82-tuumainen AMOLED-näyttö, ja laite on valmistettu alumiinista. Kello painaa ilman hihnaa noin 40 grammaa. Kellolla on IP68-luokitus, siinä löytyy mikrofoni ja kaiutin, toimintopainike, kiertyvä kruunu ja langaton lataus.Kello on saatavilla kahdessa värissä: musta ja kultainen.Huawei Watch D2 -älykello on saatavilla Suomessa 10. lokakuuta alkaen, ja sen hinta on 449 €.