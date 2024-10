Prismoista löytyy nyt entistä kattavampi valikoima puhelimia - Hintakilpailun etuna Bonus

"Puhelinmyynti on viihde-elektroniikan tuotealueiden markkinassa kaikista suurin. Etenkin uudet julkaistavat mallit ovat todella tärkeää saada aiempaa paremmin heti asiakkaiden ostettavaksi. Siinä missä Prisma eroaa erikoisliikkeistä, on se, että puhelimen oston lisäksi voi tehdä myös ruokaostokset tai muita ostoksia samalla. Ruokaostoksiin yhdistyvä sujuva asiointi hypermarketissa on meille merkittävä myyntivaltti, nyt kun puhelinten valikoima tulee parantumaan merkittävästi", toteaa Prisman kodin tekniikan ja viihteen myyntipäällikkö Petrus Lesonen.

S-ryhmä tiedottaa kasvattavansa Prisman älypuhelinten ja puhelintarvikkeidensa valikoimaa. Muiden ostosten yhteydessä on siis entistä helpompi löytää seuraava älypuhelin taskuun. Valikoimaa on kivijalan lisäksi kasvatettu verkkokaupassa.





Lesonen uskoo tuotteista kertyvän Bonuksen toimivan houkuttimena ostaa puhelin Prismasta.



"Puhelimissa hintakilpailu on kovaa ja hinnat määräytyvät markkinoilla, mutta tuotteista kertyvä Bonus tuo meille hintaedun. Esimerkiksi kotitalouden ostokertymän ylittäessä 900 euroa, maksetaan tilipäivänä bonuksia 45 euroa. Kun miettii uusimpien puhelinmallien hintoja, tämä kertymä ylitetään aika nopeasti ja säästö näkyy heti", Lesonen kertoo.





Uusien puhelinten lisäksi käytetyt puhelimet tulevat myyntiin Prisman verkkokauppaan. Myös puhelintarvikkeiden valikoimaa on laajennettu.



Päätöksen taustalla tuoda puhelimia paremmin saataville Prismoihin on nopea puhelinmyynnin kasvu marketkaupassa: kasvu on ollut tämän vuoden aikana Prismoissa ja Prisma.fi-verkkokaupassa kokonaisuudessaan yli 40 prosenttia markkinakehitystä vauhdikkaampaa.