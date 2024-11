Ihme tapahtui? Ensimmäinen valmistaja, joka pystyi haukkaamaan iPhonelta ison siivun markkinaosuudesta Yhdysvalloissa

Yhdysvaltain kännykkämarkkinoilla vaikuttaa tapahtuneen jotain todella ennenkuulumatonta. Maassa kännyköiden myynti on käytännössä täysin operaattoreiden (pitkien) kytkysopimusten varassa toimivaa, joten markkinoilla tapahtuu harvoin mitään edes etäisesti mielenkiintoisia muutoksia.on dominoinut maan kännykkämyyntiä täysin ylivoimaisesti jo vuosien ajan, jättäen lähinnä murusia muille valmistajille. Vielä syyskuussa 2024tilastojen mukaan iPhonen markkinaosuus käytössä olevista kännyköistä oli huikeat 57,3 prosenttia.Kakkospaikkaa on puolestaan pitänyt yhtä tiukasti, jonka markkinaosuus oli syyskuussa 23,3 prosenttia. Kaikki muut laitevalmistajat ovat jääneet alle viiden prosentin osuuksille - jo vuosien ajan. Ja jos jokin Android-valmistaja onkin hetkellisesti noussut, sen myynti on lohkaissut siivua lähinnä muiden Android-valmistajien osuuksista - ei oikeastaan koskaan iPhonen myynnistä.Mutta nyt näyttää siltä, ettäon löytänyt jostain viisasten kiven, jolla tämän ikuiselta vaikuttavan tilanteen saa muuttumaan.

Statcounterin uusimpien tilastojen mukaan Googlen Pixel -puhelinten markkinaosuus olisi loikannut lokakuussa aiemmasta 5,1 prosentista hurjaan 14,5 prosenttiin. Ja näyttää siltä, että kaikki tuo kasvu on napattu nimenomaan iPhonelta, ei niinkään muilta Android-valmistajilta.Tokihan StatCounter ei seuraa oikeita myyntilukuja, vaan perustaa arvionsa omaan algoritmiinsä, joka tarkkailee mm. tuhansien verkkosivustojen käyttäjien laitevalikoimaa. Mutta yhtiön tarjoamat tilastot ovat vuosien saatossa olleet varsin hyin linjassa todellisten muutosten kanssa, mm. selainten suosion heittelyä seuratessa.Google on itsekin raportoinut ennätyshyvästä kännykkämyynnistä Pixel 9 -sarjan julkaisun jälkeen.iPhonen suosio on ollut vuosien saatossa kovinta kourallisessa maita, joista Yhdysvallat on yksi. Huikean suosittu iPhone on perinteisesti ollut myös Kanadassa, Japanissa, Tanskassa ja Ruotsissa. Sen sijaan esimerkiksi Norja ja Suomi ovat olleet aina tukevammin Android-leirissä.