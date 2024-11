EU antoi Applelle varoituksen: maantieteelliset rajoitukset eivät käy - tilanne korjattava

on antanutvirallisen varoituksen siitä, että yhtiö vaikuttaa rikkovan EU:n lainsäädäntöä.Kyseessä on tietysti viime vuonna voimaan tullut digimarkkina-asetus eli Digital Markets Act , joka asettaa jättiyhtiöille merkittävän määrän rajoituksia niiden toimintatapoihin.Tällä kertaa syyniin on joutunut Applen tapa rajata sovelluskauppansa tarjontaa niin, että jotkut sovellukset ovat saatavilla vain osassa EU-maista. Euroopan Unioni on kuitenkin yksi yhtenäinen markkina-alue, joka on tavallaan koko EU:n perusajatus. Joten EU:n näkökulmasta kaikki EU:ssa tarjolla olevat sovellukset pitää tarjota tasapuolisesti kaikille EU-käyttäjille.Sovelluskehittäjät voivat luonnollisesti rajata jatkossakin sovelluksensa siten, että ne ovat saatavilla vaikkapa vain Yhdysvalloissa. Mutta sellaisia rajoituksia ei linjauksen mukaan voi tehdä, että sovellus olisi saatavilla Ruotsissa, muttei Suomessa. Sama koskee myös iTunes-musiikkikaupan tarjontaa.

Varoitus annettiin , kun useiden EU-maiden kansalliset kilpailuvirastot olivat alkaneet tutkimaan Applen sovelluskaupan toimintatapoja - ja tekivät havainnoistaan koosteen EU:lle.Toinen varoituksessa mainittu asia on maksutavat: Apple ei nykyisin salli Apple-tiliin kytkettäväksi sellaisia maksukortteja, jotka on myönnetty jossain muussa maassa kuin siinä, johon käyttäjän Apple-tili on kytketty. Tämä rajoittaa sitä, että vaikkapa suomalainen kuluttaja ei voi hankkia itselleen ruotsalaista pankkikorttia ja käyttää sitä Applen maksutapanaan.