Black Friday: Vuoden paras alle 200 euron kännykkä? OnePlus Nord 3 vain 199e

Vuoden 2024 Black Fridayhyn on vielä matkaa, mutta jo tässä vaiheessa alkaa tarjoustutkaan osumaan erittäin hyviä tarjouksia.OnePlussan "oikea" Nord-sarja on ollut julkaisustaan lähtien erinomaista hinta-laatu -suhdetta tarjoava paketti. Mutta nyt vuoden 2023 kesällä julkaistun:n hinta on tipahtanu jo niin alas, että puhelin on suorastaan loistava ostos.Puhelin tuli myyntiin alunperin 449 euron hintalapulla, mutta siitä huolimatta arvioimme OnePlus Nord 3:n laajassa arvostelussamme 4,5 tähden laitteeksi . Nyt puhelinta saisi Black Friday -tarjouksella. Hinta on nyt sillä tasolla, että tätä parempaa ns. budjettipuhelimen tarjousta tuskin enää tälle vuodelle vastaan tulee alle 200 euron hintaluokasta.

Kyseessä on siis 128 gigatavun tallennustilalla varustettu versio puhelimesta ja puhelinta on viimeisen 3kk aikana myyty halvimmillaan 249 eurolla.Suosittelemme tutustumaan OnePlus Nord 3 arvosteluumme , jos puhelimen hyvät ja huonot puolet kiinnostavat. Päivitystukeakin puhelimella on vielä jäljellä, sillä Nord 3 tulee saamaan vielä Android 15 ja Android 16 -päivitykset sekä tietoturvapäivityksiä vuoden 2027 kesään asti.