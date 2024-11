Tässä Googlen valitsemat vuoden parhaat sovellukset ja pelit

valitsee joka vuosi Google Play -kaupan parhaat sovellukset ja pelit. Google kertoo , että tänä vuonna Google juhlistaa ihmisten välistä yhteyttä ja tämä näkyy myös valinnoissa.Vuoden 2024 sovellus on Partiful , joka on työkalu tapahtumien luomiseen, hallintaan ja jakamiseen. Googlen mukaan sovelluksessa on intuitiivinen suunnittelu ja se tarjoaa kutsujen luomiseen uudenlaisen tavan.Parhaan pelin tittelin nappasi AFK Journey . Googlen mukaan tämä peli oli selkeä valinta vuoden peliksi henkeäsalpaavien animaatioiden, huikeiden ääninäyttelijöiden ja lumoavan maailman ansiosta.Parhaan usean alustan sovellus meni suoratoistopalvelu Maxille , sillä Max mahdollistaa helpon katselun jatkamisen laitteelta toiselle. HBO Max muuttui Suomessa Maxiksi toukokuussa

Vastaava usean alustan peli -titteli meni suomalaisen Supercellin Clash of Clans -pelille. Kyseessä ei ole uudesta pelistä, mutta tänä vuonna pelistä on voinut nauttia mobiililaitteiden lisäksi tietokoneella, sillä se on pelattavissa Google Play Games -ohjelman kautta Google jakoi myös muille sovelluksille ja peleille palkintoja. Esimerkiksi Supercellin Squad Busters on vuoden paras moninpeli, kun parasta hauskanpitoon -maininta meni Mila by Camilla Lorentzen -kuntosovellukselle.