Käytätkö mitään liikuntasovellusta tai omistatko älykellon? Pommi tipahti, joka saattaa lopettaa satoja sovelluksia

Maailmassa on tuhansia, ellei kymmeniätuhansia erilaisia liikuntaan ja hyvinvointiin keskittyviä sovelluksia ja palveluita. Niitä on laidasta laitaan: osa on liikunnan seuraamiseen ja analysointiin tarkoitettuja, osa auttaa pitämään kirjaa kulutetuista kaloreista ja osa tarjoaa valmennusapua verkossa.Toisella puolella tätä pakettia ovat taas laitteet, joilla mitataan liikuntaa ja aktiivisuutta, eli älykellot, urheilukellot, liikuntaa seuraavat sovellukset ja älysormukset. Niitäkin on satoja, ellei jopa tuhansia. Pelkästään älykellojen vertailussamme on satoja eri kellomalleja.Nämä kaksi laitaa ovat pitkälti riippuvaisia toisistaan.Vaikkapa painonpudotukseen tarkoitetut sovellukset pohjautuvat pitkälti siihen, että ne saavat suhteellisen hyvää dataa käyttäjän päivittäisestä kalorikulutuksesta älylaitteilta käsin.Ja vastaavasti älykellojen iso myyntivaltti on se, että niistä kerättyä dataa voi käyttää moniin eri käyttötarkoituksiin - yleensä niihin tuhansiin ja taas tuhansiin erilaisiin sovelluksiin.

Mutta maailmasta puuttuu avoin standardi, jolla nämä kaksi maailmaa keskustelisivat keskenään.Eli käytännössä kaikki sovellusvalmistajat joutuvat rakentamaan jokaista kellovalmistajaa varten omat, joilla kunkin valmistajan kelloista saadaan tuotua tiedot sovellukseen. Ja vastaavasti kellovalmistajat joutuvat tukemaan kaikkia kymmeniätuhansia sovelluksia niiden tarpeissa ja ongelmissa.Käytännössä tilanne on johtanut siihen, että suurin osa sovelluksista tukee suoraan vain yhtä tai kahta suurinta älylaitevalmistajaa: hyvin tyypillisestituki löytyy vain ja ainoastaan Applen ja Garminin kellojen tiedoille.Tähän väliin on solahtanut yksi jättiläinen. Amerikkalainen urheilusovelluson vuosien saatossa muodostunut eräänlaiseksi "liikuntatiedon kovalevyksi".Käytännössä kaikki laitevalmistajat tukevat sitä, että kellosta/sormuksesta/jne voi automaattisesti synkronoida liikuntatiedot suoraan Stravaan.Ja Strava on puolestaan rakentanut laajan ja hyvin dokumentoidun ohjelmointirajapinnan eli APIn, johon taas sovellusvalmistajat ovat voineet kytkeytyä ja hakea sieltä käyttäjän liikuntatiedot.Eli vaikka kuluttaja ei käyttäisi Stravaa itsessään yhtään mihinkään, on Strava-tilin luonti usein käytännössä pakollista, jotta vaikkapakellosta saisi kuljetettua omien juoksulenkkien tiedot erinomaiseen, katujen "keräilyyn" keskittyvääniin.Myös lähes kaikki virtuaalista personal trainer -palvelua tarjoavat palvelut nojaavat täysin Stravaan, eli asiakas yhdistää oman älykellonsa Stravaan ja antaa Stravaan viedyistä tiedoista pääsyoikeuden virtuaaliselle jumppamaikalleen. Näin PT pystyy sitten seuraamaan asiakkaansa treenien edistymistä.Mutta nyt Strava on tipauttanut pommin, kun yhtiö on muuttanut ohjelmointirajapintansa käyttöehtoja.on käynyt lukuisia keskusteluja sovelluskehittäjien kanssa käyttöehtojen muutokseen liittyen. Ja arvio on, ettäUusissa käyttöehdoissaan Strava kieltää mm. sen, että käyttäjän liikuntasuorituksia ei saa näyttää ulkopuolisissa sovelluksissa lainkaan muulle kuin käyttäjälle itselleen.Kun otetaan esimerkiksi ovellus, joka tarjoaa personal trainer -palveluita etänä on pohjautunut siihen, että valmentaja on voinut nähdä sovelluksen kautta asiakkaansa liikuntasuoritukset ja muokata valmennusohjelmaa suoritusten perusteella. Tällaisen sovelluksen käyttö on jatkossa Stravan käyttöehtojen mukaan kiellettyä, koska valmentaja näkee asiakkaansa liikuntasuoritukset.Lisäksi Strava kieltää liikuntatiedon käyttämisen muiden sovellusten algoritmien kehittämiseen. Eli mikään sovellus ei saisi enää parantaa toimintalogiikkaansa automaattisesti sen pohjalta, millaista dataa käyttäjiltä sinne syntyy. Esimerkkinä vaikkapa kalorilaskentasovellus ei voisi enää havaita, jos sen arvio kalorikulutuksesta juoksulenkeillä onkin selkeästi väärässä, kun asiakkaat eivät laihdukaan. antamassaan lausunnossa Strava puolusti uusia käyttöehtojaan ja yhtiö painotti, että muutos koskee vain osaa sovelluskehittäjistä. Mutta yhtiö ei mitä ilmeisimmin aio peruutella uusista käyttöehdoistaan, vaan ne ovat tulossa voimaan sellaisenaan.on toki vireillä terveysdatan siirrettävyyttä säätelevä lakialoite , joka muuttaisi tilanteen - mutta vain eurooppalaisille kuluttajille.