Maa kielsi kokonaan iPhone 16:n myynnin - Apple ehdotti tehtaan rakentamista, tarjous ei riittänyt

Yksi maailman väkirikkaimmista valtioista,, on ottanut oppia siitä, miten maailman väkirikkain valtio Intia, on pistänyt kännykkäjätit nuhteeseen.Indonesiassa tuli hiljattain voimaan laki, joka yksinkertaisesti kieltää sellaisten kännyköiden myynnin maassa, joiden osista alle 40% on tehty muualla kuin Indonesiassa.Hieman vastaavalla kulmalla toimii myös Intia, joka onkin onnistunut pakottamaan lähes kaikki maailman kännykkäfirmat rakentamaan tehtaat maahansyksyllä julkaisema-mallisto ei Indonesian viranomaisten mukaan täytä vaatimuksia, joten maa yksiselitteisesti kielsi uusimpien iPhonejen myynnin maassa.Koska maan hurja, yli 280 miljoonan asukkaan väestö on kuitenkin potentiaalinen ostajakunta Applellekin, yhtiö koetti päästä sopimukseen Indonesian hallinnon kanssa. Yhtiö tarjosi sopimusta , jossa se sitoutuisi sijoittamaan sata miljoonaa dollaria Indonesian teknologia-alalle, jos iPhone 16:n myyntikielto kumottaisiin.

Sopimus ei kuitenkaan riittänyt Indonesialle, vaan maa vaatii Applelta isompaa investointia Arvioiden mukaan Apple saattaa hyvinkin tarjota aiempaa parempaa sopimusta, vaikka Indonesia ei olekaan Applelle nykyisellään tärkeä markkina-alue. Mutta maa keskiluokkaistuu vauhdilla ja sen väestöpohja on varsin nuorta, joten Indonesiassa on potentiaalia kasvaa Applenkin kannalta merkittäväksi markkinaksi tulevaisuudessa.