Applen Siri kuunteli salaa käyttäjiään jopa lääkärikäynneillä, vahingossa - Apple maksaa korvauksia

laitteista jo vuosia löytynyt ääniavustajaon kuunnellut käyttäjiään salaa.Apple on Sirin avulla kuunnellut käyttäjiä myös silloin, kun Siri ei ole ollut päällä ja yhtiö on kerännyt näistä keskusteluista tietoja omille palvelimilleen. Tietoja on kerätty kaikkien Applen laitteiden käyttäjistä, eli iPhonejen lisäksi Siri on salakuunnellut myös Apple TV:n, iPadin, Apple Watchin ja MacBookien käyttäjiä.Vyyhti alkoi selviämään vuonna 2019, kun brittiläinen paljasti , että äänitallennuksia Applen laitteilta päätyy Applen käsiin silloinkin, kun laitteista ei ole erikseen aktivoitu Siriä käyttöön.Huolestuttavinta tilanteessa oli se, että Apple salli ulkopuolisten kumppanien päästä käsiksi tallennuksiin. Tallennetut äänitiedostot sisältyvät mm. terveystietoja, lääkärikäyntejä, huumekauppaa ja seksin harrastamista. Kumppaniyritykset tekivät äänitteiden laadunvarmistusta, mutta äänitteet sisälsivät paljon materiaalia, jotka oli äänitetty, vaikkei Siriä oltukaan käsketty päälle.

Usein Siri saattoi mennä päälle jopa vetoketjun avaamisesta - ja tällöin ääniavustaja tallensi ääntä ja välitti sen Applelle eteenpäin. Ja Apple sitten käytti kerättyjä äänitiedostoja puheentunnistuksen parantamiseen, mutta ulkoisti työtä myös ulkopuolisille yhtiöille.Asiasta nousi oikeusjuttu Yhdysvalloissa, joka on nyt saatu sovittua . Sopimuksen mukaan Apple maksaa amerikkalaisille kuluttajille yhteensä noin 95 miljoonaa dollaria hyvityksenä Sirin toiminnasta.Korvaussumma on 20 dollariaja se maksetaan ainoastaan amerikkalaisille kuluttajille, jotka ovat ostaneet jonkin Sirin sisältävän Applen tuotteen vuosien 2014 ja 2024 välisenä aikana. Korvauksen voi saada korkeintaan viidelle eri laitteelle, eli korvaussumma on rajattu korkeintaan sataan dollariin kuluttajaa kohden.Asiasta uutisoi ensimmäisenä Bloomberg