Googlen uutuus: Tekee juuri sinulle valikoiduista uutisista oman podcast-lähetyksen

Valtaosa suomalaisistakin kännykän käyttäjistä on törmännyt-syötteeseen. Kyseessä on siis Googlen algoritmien valitsema uutisvirta, joka näkyy kännyköillä.Discover-syötteeseen pääsee monissa Android-puhelimissa pyyhkäisemällä kotinäytöstä oikealle, paljastaen kotinäytön "vasemmalla puolella" olevan näkymän. Lisäksi samainen uutissyöte löytyy, jos siirtyy Googlen hakusovellukseen iPhonella tai Androidilla, heti haun päänäkymän alareunassa.Kyseiseen syötteeseen Googlen algoritmit valitsevat käyttäjän käyttäytymishistorian ja mielenkiinnon kohteiden perusteella uutisia ja kiinnostavia linkkejä.Nyt Google kokeilee täysin uutta tapaa puristaa tarjoamansa uutislinkit pakettiin: kokeilussa on "Päivän kuuntelu"-toiminto, jossa Googlen tekoäly käy "lukemassa" kaikki Discover-syötteessä olevat uutiset ja "puhuu" niistä käyttäjälle räätälöidyn, ikioman podcast-uutislähetyksen.Toiminnosta ensimmäisenä uutisoineen mukaan Daily Listen on kokeellinen toiminto, joka on saatavilla vain halukkaille testaajille Yhdysvalloissa.



(ruutukaappaus: 9to5google)

Teknologia, johon Daily Listen pohjautuu on mitä ilmeisimmin sama, jota Google on käyttänyt hehkutetussa-tekoälyssään, jossa tekoäly tekee mistä tahansa dokumentista podcast-lähetyksen. Daily Listeniä voi käyttää ainoastaan kännyköillä, mutta se toimii sekä Androidilla että iPhonella.