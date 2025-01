Kuluttajat käyttivät viime vuonna miljardin tekoälysovelluksiin

joka vuosi julkaistavan-katsauksen uusimmassa painoksessa tarkastellaan nyt ensimmäistä kertaa myös tekoälysovellusten käyttöä.Katsauksen mukaan kuluttajat käyttivät 1,1 miljardia dollaria eli noin 1,06 miljardia euroa tekoälysovelluksiin, pääsääntöisesti kuukausimaksuina.Summa voi tuntua pieneltä, kun uutisissa samaan aikaan on kerrottu, miten Microsoft aikoo rakentaa tekoälyä varten datakeskuksia kymmenillä miljardeilla ja uusi Stargate Project sadoilla miljardeilla Mutta kuluttajien suora rahankäyttö tekoälyyn on oikeasti vain marginaalisen pieni hiekanjyvänen siitä, mitä tekoälyyn tällä hetkellä kulutetaan rahaa. Markkinajohtaja OpenAI:n tekoälyn suurin rahasampo ovat yritykset, jotka käyttävät yhtiön tekoälymalleja omissa sovelluksissaan ja palveluissaan - ja usein myös toiminnoissaan, jotka eivät kuluttajille näy mitenkään.

Yksi esimerkki mutkan kautta tekoäly-yhtiöiden laariin satavasta toiminnasta on vaikkapa valtavan suosittu kieltenopiskelusovellus, joka käyttää nykyisin tekoälyä opettaakseen kieliä aiempaa paremmin.Vaikka rahaa kaadettiinkin kuluttajien toimesta tekoälysovelluksiin vuonna 2024 "vain" miljardin verran, käytettiin tekoälysovellusten parissa valtavasti aikaa: katsauksen mukaan tekoälysovellusten parissa hurahti globaalisti 7,7 miljardia tuntia.Tekoälyn lisäksi katsauksesta löytyy muutakin mielenkiintoista. Kenties tärkein yksittäinen luku on kuluttajien kaiken rahan käyttö mobiilisovelluksiin, joka on edelleen kasvussa. Katsauksen mukaan kuluttajat, koko maailma mukaanluettuna, käyttivät mobiilisovelluksiin ja peleihin 150 miljardia dollaria vuonna 2024