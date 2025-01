Garminin älykellot jumiutuivat ympäri maailmaa - näin korjaat, jos kellosi jumiutui (PÄIVITETTY: Korjausohjeet)

Tänään tuhannet, elleivät jopa miljoonatvalmistamat älykellot ovat jumiutuneet. Ongelmasta ei pääse millään helpolla kikalla eroon, vaan kellot ovat yksinkertaisesti täysin solmussa.Ongelmaa kuvataan nimellä, koska ruudulla näkyy ainoastaan sininen kolmio, eikä kello reagoi mihinkään toimenpiteisiin - eikä näkymästä pääse eteenpäin.Joillain käyttäjillä ongelma ilmenee hieman eri tavalla ja kello on jäänyt eräänlaiseen uudelleenkäynnistyksen kierteeseen, jossa kello yrittää käynnistyä uudestaan, törmää ongelmaan ja kokeilee jälleen käynnnistyä uudelleen - aina vain ikuisesti.Ongelmasta on useita viestiketjuja ja satoja viestejä mm. Redditin /r/Garmin -alueella sekä Garminin omilla keskustelualueilla

väliaikaisesti

Ongelma ilmenee ilmeisesti kaikilla sellaisilla Garminin kelloilla, joissa on itsessään GPS-vastaanotin. Eli käytännössä kaikki muut paitsi aivan halvimmat Garminin kellot ovat kohdanneet saman ongelman.Nettisalapoliisien arvion mukaan ongelma liittyy yhteen tiettyyn tiedostoon, joka latautuu Garminin GPS:llä varustettuihin kelloihin. Kyseinen tiedosto sisältää jonkinlaisia ohjeita GPS:lle, jotta se tunnistaisi satelliitit nopeammin. Tämä tiedosto on ilmeisesti mennyt jotenkin rikki tai sisältää sellaista dataa, joka jumittaa Garminin kellot jo käynnistyessä.Kyseinen tiedosto ei ole siis ohjelmistopäivityksen mukana tullut, vaan Garmin Connect -sovellus ilmeisesti välittää uuden GPS-aputiedoston kellolle säännöllisesti, vaikkei kellon ohjelmistoon olisikaan tullut päivityksiä. Eli ongelma koskee myös sellaisia Garminin kelloja, joille ei enää tule ohjelmistopäivityksiä lainkaan.Garminin omilla tukisivuilla on aiheeseen liittyen ohje , jolla ongelman voiyrittää korjata. Käytännössä kellolle tehdään eräänlainen, jolla kello pakotetaan sammumaan täysin. Tämäkään ei ratkaise ongelmaa kokonaan, vaan ilmeisesti ongelma pamahtaa uudestaan silmille, jos kelloa yrittää käyttää sellaisten aktiviteettien tallennukseen, johon käytetään GPS:ää. Eli käytännössä mm. juoksu, pyöräily ja kävely laukaisevat ongelman uudestaan päälle. Sen sijaan kardio- ja kuntosaliohjelmien pitäisi olla "turvallisia" käyttää.Garmin lupaa korjata ongelman pikaisesti, mutta ongelma on ollut kelloissa jo ainakin 28.1.2025 aamupäivästä lähtien. Ongelmasta on keskusteltu myös suomalaisten käyttäjien kesken Garmin on saanut ongelman korjattua. Ongelman pystyy ohittamaan siten, että käy yllä olevilla ohjeilla käynnistämässä "kovalla uudelleenkäynnistyksellä" uudestaan ja yhdistää kellon sen jälkeen puhelimesta löytyvään Garmin Connect -sovellukseen. Sovellus lataa tällöin kellolle uuden, korjatun GPS-välimuistitiedoston. Ongelma johtui juurikin GPS:n nopeutukseen tarkoitetusta tiedostosta ja siinä olleessa virheestä. Tarkemmin ongelman juurisyitä käsitellään mm. erinomaisessa DC Rainmakerin artikkelissa