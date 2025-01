Pokemon Go -pelistä ja sen alkuvuosista väitellään tohtoriksi huomenna Suomessa

väittelee tohtoriksi-peliin liittyvällä väitöskirjallaan 31.1.2025.Elina Koskisen väitöskirja keskittyy Pokemon Gon julkaisun jälkeisten kuukausien ajalta kerättyihin pelaajien muistoihin ja siihen, miten peli vaikutti pelaajiinsa. Pokemon Go julkaistiin vuoden 2016 kesällä ja se oli valtavan suuri hitti. Peli on edelleen, lähes yhdeksän vuotta julkaisunsa jälkeen, yksi eniten rahaa tahkoavista mobiilipeleistä maailmassa.Koskisen keskittyy väitöksessään siihen, miten mieleenpainuvat pelaajakokemukset Pokemon Gon ympärillä jakautuvat neljään eri osa-alueeseen: peliin itseensä, pelaamisen fyysiseen kontekstiin, sosiaaliseen kontekstiin sekä pelaajien sitoutumiseen itse peliin.Pokemon Go on todellisessa maailmassa pelattava kännykkäpeli, joka vaatii pelaajiltaan liikkumista, jotta pelissä etenee. Lisäksi pelissä on paljon osa-alueita, jotka vaativat yhteistyötä muiden pelaajien kanssa. Esimerkiksi pelin ns.vaativat sitä, että joukko pelaajia kokoontuu samaan fyysiseen paikkaan, vaikkapa puistoon, tiettynä hetkenä ja yhteistyössä voittavat kyseisen taistelun.

Väitöskirjalöytyy Tampereen yliopiston verkkosivuilta . Väitöstilaisuutta voi seurata myös verkkolähetyksen kautta 31.1.2025 klo 12-16 välisenä aikana. Väitöstilaisuus käydään englanniksi. Oppnoijana Koskisella on Northeastern Universityn professori