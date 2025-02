Tutkimus: Kännykkäkielto kouluissa ei nosta arvosanoja eikä paranna oppilaiden mielenterveyttä

Ensimmäinen tunnetussa tiedejulkaisussa vertaisarvioitu tutkimus on julkaistu, jossa on selvitetty sitä, mitä vaikutuksiaoikein on.Tutkimuksen tulokset romuttivat useimmat ennakkoluulot kännykkäkiellon tehokkuudesta.Oppilaiden unen määrä tai laatu ei parantunut, häiriökäyttäytyminen oppitunneilla ei vähentynyt, liikunta ei lisääntynyt eikä myöskään vuorokauden aikana kertynyt ruutuaika pienentynyt, kun kännykät kiellettiin kouluissa kokonaan.Tutkimusta vetänyt tutkijakertoi BBC:lle antamassaan lausunnossa , että tutkimus viittaa siihen, että kännyköiden kieltäminen pelkästään ei paranna mitään toivottua ongelmallista osa-aluetta. Kiellon lisäksi vaadittaisiin paljon muitakin toimia, jotta ongelmiksi mielletyt asiat kouluelämässä saataisiin korjattua.Tutkimus toteutettiinja se on julkaistu Lancetin tiedejulkaisussa . Tutkimukseen osallistui 1227 oppilasta kolmestakymmenestä eri koulusta ympäri Britanniaa. Oppilaat olivat iältään 11-16 -vuotiaita.

Tutkimuksessa koulut jaettiin neljään ryhmään: "löysimmän" ryhmän kouluissa puhelimia sai käyttää myös oppitunneilla. Toisessa, "löysässä" ryhmässä puhelimia sai käyttää vain välitunneilla sekä opettajan luvalla tiettyinä muina aikoina. Toiseksi "tiukimmassa" koulujen ryhmässä puhelinten käyttö oli kokonaan kielletty ja niitä säilytettiin myös välituntien ajan valvotussa tai lukitussa tilassa. Kaikkein "tiukimmassa" koulujen ryhmässä puhelimia ei saanut tuoda kouluun lainkaan tai ne sijoitettiin heti kouluun saapumisen yhteydessä erilliseen, valvottuun säilytyspisteeseen.Mielenkiintoiseksi tutkimusaineistossa nousee se, että niissä kouluissa joissa puhelimet oli kielletty kokonaan kouluaikana, ei oppilaiden vuorokaudessa käyttämä "ruutuaika" vähentynyt, se vain siirtyi koulun ulkopuoliseen aikaan.Tutkimushankkeen rahoittajana toimi mm. Britannian valtion rahoittama