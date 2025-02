Applen uusi iPhone 16e vaikuttaa huonolta diililtä

julkisti eilen kauan odotetun seuraajan yhtiön edullisimmalle puhelinmallille,:lle. Mutta yhtiö päättikin lopettaa vuosia kestäneen nimeämiskäytännön uutukaisen myötä.Nyt iPhone-malliston halvimman puhelimen titteli menee uudelle Apple iPhone 16e:lle - ja samalla iPhone SE -sarja lakkautettiin virallisesti.On epäselvää, tuleekonimeämiskäytäntö tarkoittamaan samalla myös sitä, että edullisin iPhone-malli uusitaan jatkossa kerran vuodessa. Tähän saakka SE-mallistoa on uusittu hyvin harvakseltaan: ensimmäinen malli julkaistiin vuonna 2016, seuraavaa saatiin odotella vuoteen 2020 saakka ja viimeiseksi jäänyt iPhone SE julkaistiin vuonna 2022.Uutuusmalli on selkeästi riisuttu versio "perus-iPhoneihin" verrattuna, mutta eroja ei ole kuitenkaan aivan valtavasti. Applelle tärkein uudistus uutuudessa on tietysti se, että iPhone 16e tukee sekin-tekoälyä.

Apple iPhone 16e / 128 GB: 749 euroa

Apple iPhone 16e / 256 GB: 879 euroa

Apple iPhone 16e / 512 GB: 1129 euroa

Muotoilultaan iPhone 16e on käytännössä kopio pari vuotta vanhasta iPhone 14 -mallista. Takaa puhelimen kuitenkin tunnistaa helposti "halvaksi iPhoneksi" siitä, että takakameroita on puhelimessa vain yksi - 48 megapikselin pääkamera, joka on varustettu optisella kuvanvakaimella.Näyttö on 60 Hz virkistystaajuudella varustettu 6,1 tuumainen OLED-näyttö, jonka suojamateriaalina toimii Ceramic Shield. Nimellisesti näyttö on saman kokoinen kuin iPhone 16:n perusmalleissa, joskin aivan aavistuksen verran pienempi - myös näytön tarkkuus on joitain pikseleitä pienempi kuin iPhone 16:ssa, mutta ei millään tavalla havaittavasti. Lisäksi näytön kirkkaus ei yllä yhtä korkeaksi kuin kalliimmissa malleissa.Uutuuden sydämenä tikittää Applen oma A18 -siru, joka on sekin täsmälleen sama kuin iPhone 16:ssa ja iPhone 16 Plussassa - tosin sillä erolla, että iPhone 16e:n grafiikkasuottimessa on yksi ydin vähemmän kuin iPhone 16:ssa ja 16 Plussassa. Tarkempaa vertailua iPhone 16 vs iPhone 16e -eroista voit tehdä täällä Tallennustilaa uutukaiseen voi valita 128 gigatavun, 256 gigatavun ja 512 gigatavun väliltä. Ja kuten nykyisissä "isoissa iPhoneissakin", on iPhone 16e:stä poistettu fyysinen kotinäppäin, joka toimi samalla myös sormenjälkilukijana. Eli puhelimen biometrinen kirjautuminen on nyt täysin Face ID:n varassa.Puhelin tulee ennakkotilattavaksi 21.2.2025 ja ostajille se saapuu käyttöön 28.2. alkaen. Malliston hinnat riippuvat tallennustilan määrästä ja ne ovat Suomessa nämä:Ja juuri hinta on mielestämme se ongelma. Käytännössä kaikki suuret jälleenmyyjät Suomessa myyvät "oikeaa" iPhone 16:a 128 gigatavun tallennustilalla varustettuna 869 eurolla Eli iPhone 16e on todella kallis puhelin - ja vain 120 euroa halvempi kuin "oikea" versio iPhone 16:sta. Sijoittamalla 120 euroa lisää saisi puhelimeensa aavistuksen verran enemmän tehoa, toisen takakameran, kirkkaamman näytön ja tuen Qi2-standardin langattomalle lataukselle.On vaikea nähdä sitä ostajakuntaa, joka päätyy ostamaan 750 euron puhelimen eikä 870 euron puhelinta, kun malleissa on kuitenkin aivan konkreettisiakin eroja. Samalla myös merkittävästi edullisempi uusi iPhone poistuu konseptina kokonaan - joka tietänee lihavia aikoja käytettyjen (Apple-)kännyköiden jälleenmyyjille.